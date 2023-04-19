Gönül Dağı Dizisi Art Arda Hatalar Yapıyor, Bu Durum Artık Düzelmeli!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamlarında hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Fakat dizide meydana gelen problemleri yapım ekibinin görmemesi ise ilginç olarak yorumlanıyor. Özellikle senaryo noktasında güçlü ögeler ile projeyi yenilikler getirilmesi konusunda seyirci grubu hemfikir. Genç oyuncu Berk Atan tarafından hayat verilen Taner karakteri üzerinden başrol tek başına sırtlanıyor ve bu durum seyirci grubunun canını sıkıyor. Artık dizinin yeni bölümlerinde projeye ünlü bir kadın oyuncuyu dahil ederek yeni bir hikaye üretilmesinin şart olduğu düşünülüyor.

Hikayede Anadolu'nun Bozkır yaşamında çok güçlü bir hikaye anlatılıyor fakat eskisi kadar seyirci grubunu çekmekte başarılı olamayan dizi hatalar yapmayı sürdürüyor. Bu şekilde Gönül Dağı dizisinin performansının da düşüşe geçtiği ve başarılı olamadığı gözler önüne seriliyor. Dizinin bir süredir çift haneli reyting oranları elde etme konusunda problemler yaşadığı görülüyor ve seyirci grubu senaristleri sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlar ile uyarıyor. Dizi izleyicileri senaristler, yeni bir hikaye düzenine geçmeleri konusunda uyarıyor ve bu durumun ne kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Her yeni haftada dizinin yeni bölümleri sonrasında dizi hayranları bir sürenin hikayenin tekrar etmekte olduğunu açıklıyor ve artık olayların ilerleme noktasında problem yaşadığını söylüyor. Sosyal medya üzerinden Gönül Dağı dizisinin tekdüze bir diziye dönüşmekte olduğu konusunda uyarılar gerçekleşiyor fakat yapım ekibi ve senaristlerin bu yorumları dikkate alıp almayacağı ise tartışma konusu haline geldi.

Söz konusu dizi projesinin 2. sezonunda güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın diziye veda etmesi sonrasında Dilek karakterinin yeri doldurulamamıştı. Projede en büyük eksiklik burada yaşanmış ve senaristler atılan adımlarda başarılı olamamıştı. Berk Atan tarafından canlandırılan Taner karakterinin hayatında ikinci bir bahar açması ve senaryonun yeni bir kurgu üzerinden ilerlemesi gerekli gözüküyor.