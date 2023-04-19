Özge Törer'den Kuruluş Osman Dizisi İtirafı

Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi çarşamba akşamlarında ekranlarda yer almaya ve seyirci grubu ile buluşmaya devam ediyor. Emin adımlar ile yayın hayatına sürdüren proje 4 sezonunu da tamamlamaya yaklaştı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in başrolde performans sergilediği dizide Özge Törer isimli oyuncu da rol alıyor. Genç oyuncu bu dizi ile beraber setlere adım atmış ve çok başarılı bir süreç geçirmişti. Yine kuruluş Osman dizisi ile güçlü bir çıkış sergileyen Özge Türer her yeni haftada seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Hayat verdiği karakterin hissiyatını seyirci grubuna aktarma noktasında ilk bölümden bugünlere kadar geçen süreçte ne kadar ilerleme kat ettiğini ortaya koyan başarılı oyuncu Özge Törer heyecan içerisinde izleniyor. Ünlü oyuncu Özge Törer oyunculuk macerasına ilk adımlarını attığı dizi projesinin sitesinde mesleği ile ilgili önemli bir tecrübe de yaşıyor. Bu şekilde geniş bir hayran kitlesine de hitap eden ünlü isim sevenlerinden destek alarak yoluna devam ediyor.

Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi ile Özge Türer ismi adeta özdeşleşmiş bir şekilde devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin çok iyi reyting oranları elde ettiği biliniyor ve kanal da dizinin başarısından memnuniyet duyuyor. Atv'nin proje hakkında 5. sezon kararı vermesi de bekleniyor. Bu durum genç oyuncu Özge Törer için de yeni sezon ve yeni deneyim fırsatı anlamına geliyor.

Sosyal medya hesaplarında da ünlü oyuncuya karşı büyük bir destek veriliyor ve çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Özge törer kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve sosyal medya ortamında sıklıkla hakkında konuşulan isimlerden biri haline gelmişti. Çoğunlukla pozitif yorumlarla adından söz ettiren Özge Törer etkileyici oyunculuk performansı ile de ilgi çekiyor. Dizi setinde de hikayeden çok etkilendiğini çıkan ünlü oyuncu her yeni haftada diziye daha çok bağlandığını ifade ettim.