Gökhan Alkan Dizilere Geri Dönüyor! Burcu Özberk ile Partner Oldu

Yeni dizi Kraliçe, Gökhan Alkan hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecanı içerisinde bekleniyor. Queen Sugar isimli dizinin yerli uyarlaması olacak olan Kraliçe dizisi 7 sezon boyunca seyirci grubu ile buluşmuş ve yayınlandığı dönemde Amerika'da büyük ilgi çekmişti. Dizi hayranlarının heyecanı da projeden yeni bilgiler geldikçe artıyor ve konu hakkında yapılan her haber titizlikle takip ediliyor.

Dizi oyuncularının Şubat ayı içerisinde sete çıkarak çalışmalara başlayacağı düşünülüyor ve Kraliçe dizisinin mart ayında seyirci ile buluşacağı tahmin ediliyor. Dizinin Kanal D ekranları için hazırlandığı bilinirken güzel oyuncu Burcu Burcu Özberk de projede güçlü bir kadın karakterine hayat verecek ve bu sebeple dizi hayranları projeden çok umutlu. Burcu Özberk'in yanı sıra yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan'da Kalp Yarası isimli dizi projesi ardından tekrardan ekranlara dönecek. Gökhan Alkan sevenleri oyuncuyu Kraliçe dizisinde Burcu Özberk ile birlikte görecek olmaktan memnuniyet duyuyor. Gökhan Alkan yaklaşık bir sene boyunca setlerden uzakta kalmıştı. Bugüne kadar oldu gibi bir gün önce proje seçimlerindeki başarısı ile de bilmiyor ve her yaptığı ile adından söz ettiriyor. İstanbul'da 1987 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Gökhan Alkan 2012 senesinden bu yana setlerde yer alan isimler arasında bulunuyor.

Oyuncu birçok isme göre daha az sayıda projede yer alması ile biliniyor ve seçici davranıyor. Seyirci karşısına her zaman farklı karakterler ile çıkmayı amaçlayan Gökhan Alkan bu özelliği ile de adından söz ettiriyor.

Ünlü isim Kocamın Ailesi isimli dizi projesinde hayat verdiği Tarık karakteri ardından Seviyor Sevmiyor dizisinde tecrübe kazanmış ve ilgileri üzerinde toplamıştı. Ünlü oyuncu asıl büyük çıkışını ise Kalp Atışı isimli televizyon dizisi projesiyle gerçekleştirmiş ve geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştı. Gökhan Alkan 2017-2018 sezonunda yayınlanan bu proje sonrasında geniş bir izleyip kitlesine Yasak Elma dizisi ile hitap etmiş ve daha sonra Kalp Yarası ile büyük bir popülerlik kazanmıştı.

Özellikle son dönemlerde romantik komedi projelerinin aranılan bir ismi olan Gökhan Alkan Kraliçe isimli dizi projesine Burcu Özberk ile partnerlik yapacak. Dizi hakkında dikkat çeken çok önemli bir detay olarak görülürken seyirci grubu da ikilinin çok iyi bir dizi çifti olacağını düşünüyor. Seyirci grubu Kraliçesi isimli dizi projesinin heyecanına kapıldı ve projenin tanıtımını izlemek için sabırsızlandı.

Orijinali ödüllü bir yapım olan dizi projesinde kardeşler babalarının ölümü ardından tekrardan bir araya gelmek zorunda kalıyor ve şeker kamışı tarlasını beraber idare etmeleri gerekiyor. Senaryonun Türkiye'deki Kraliçe dizisine nasıl ve ne şekilde yansıtılacağı ve hikayenin ne şekilde gelişeceği merak konusu oldu. Kraliçe dizisi hakkında ünlü oyuncu Burcu Özberk güçlü bir kadın hikayesinin ekranlarda yer alacağını ifade etti. Dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih de merak ediliyor.