18 -69 yaş arasındakilere açıklandı! Başvuru yapan 3 ay ödemeyecek: 180 bin TL’ye kadar hesaplarında olacak!

Başvuru yapan 3 ay ödemeyecek: 180 bin TL’ye kadar hesaplarında olacak! 18 -69 yaş arasındakilere açıklandı! Yeni finansal çözümler gündemde! Halkın nakit ihtiyacını karşılamak için yeni fırsatlar sunulmaya başlandı. Üstelik 3 ay erteleme yapılabilecek! Vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilecek. Başvuru şartları oldukça kolay! Bu kredinin alınması için gerekli olan şartları bankalara başvurarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden de gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

TEB her vatandaşa uygun kredi imkânı sunmakta. 3 aya kadar ödeme zamanı ve 180 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuyor. Ayrıca vadeli kredilerde uygun faiz oranları ve bütçeye uygun geri ödeme planları sunarak ihtiyaçlara çözüm üretmektedir. TEB ile iletişim kurarak ihtiyacınız olan krediyi alarak ertelemeli olarak ödemeye başlayabilirsiniz.

3 Ay Ertelemeli ihtiyaç Kredisi Nedir?

Bireysel kredi ihtiyaçlarından tüm vatandaşlar yararlanabilir. Bankaya gitmeyen CEPTETEB ihtiyaç kredisine telefondan başvuru yaparak anında hesaba aktarılan ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu seçenekte 3 ay azami kredi ve azami 36 ay vade bulunmaktadır. Üstelik aylık eşit taksit ve uygun faiz oranı ile ödeme fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

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