Gökçe Bahadır’dan “Eleştiriler Umurumda Değil” Açıklaması

Yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz ay müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuş ve Alaçatı'da bir tören düzenlemişti. Evliliği hakkında konuşan ünlü oyuncu yaşamında bir değişiklik olmadığını belirtirken cicim ayının bile olmadığını ve evlenmelerinden bir gün sonra sete gittiğini açıkladı.

Evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır İstanbul Fuar Merkezi’nde objektiflere yansıdı ve merak edilenleri yanıtladı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşiyle evliliklerinin 1 ayını kutladıklarını ifade etti ve her şeyin çok güzel geçtiğini söyledi. Tam bir ay olduğunu açıklayan ünlü oyuncu hızlı bir şekilde hazırlık yapmalarına rağmen düğünün hayallerinin üzerinde olduğunu söyledi ve gelinliğe de set arasında baktığını ifade etti.

Evlenmesi sonrasında hayatında bir değişiklik olmadığını da ifade eden başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, her şeyin hayatında aynı devam ettiğini söyledi ve kendi set hayatında ya da eşinin konserlerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli proje sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan meslektaşı Hazal Kaya’ya da destek vermeyi ihmal etmeyen ünlü isim Gökçe Bahadır, Hazal Kaya'nın oyunculuk performansını çok beğendiğini söylerken eleştirilmenin de bu işin içerisinde olduğunu söyledi. Göz önünde insanlar olduklarını açıklayan ünlü oyuncu göz önünde işler yaptıklarını da anlattı. Bu eleştirilerin ise doğru bir anlatım şekli olduğunu açıklayan ünlü oyuncu herkesin her fikre sahip olma özgürlüğünün bulunduğunu söyledi. Fakat bu durumu dile getirirken kelimelere ve cümlelere dikkat edilmesi gerektiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. İyi ya da kötü yorumun kendisini etkilemediği yönünde ifadeler kullanan ünlü oyuncu, işine baktığını söyledi. Evlilik hayatının yanı sıra Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizide eleştiri oklarının hedefi olan Hazal Kaya hakkında konuşan Gökçe Bahadır gündemde yer aldı.