Kiracı İsimli Dizi Geliyor, Oyuncular Hazırlanıyor

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i son zamanlarda görenler onu ne kadar mutlu olduğunu fark ediyor ve bu durumdan memnuniyet duyuyor. Dilan Çiçek Deniz son olarak Gidenler isimli sinema filmi için partneri Burak Deniz ile beraber 3 defa ortak bir projede yer almış ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Çekimlerin bitmesinden memnun olan oyuncu bu sıralarda ise yeni proje için hazırlık yapıyor.

Ünlü isim saçlarını sarıya boyatmıştı ve daha sonra Kiracı isimli dizi projesi için bir anlaşma da gerçekleştirdi. Yeni diziyi doğrulayan oyuncu proje hakkında herhangi bir detay vermekten kaçınırken yapmış olduğu seçim ile de sevenlerini mutlu etti. Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı ve Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini yaptığı Kiracı dizisi büyük bir merak ve heyecan içerisinde izleyici kitlesi tarafından bekleniyor. Dilan Çiçek Deniz isimli ünlü oyuncu geçtiğimiz sezonda Show TV dizisi olan Alev Alev isimli dizinin başrolünde yer alarak adından söz ettirmişti.

Oyuncu Kiracı isimli dizi için görüşmelere başladı ve yeni karakterine hazırlanmak amacı ile kısa zaman içerisinde imajını yenileyeceğini ifade etti. Oyuncu eski saç rengine geri döneceğini belirtirken bunun yanı sıra dizi hakkında detaylar için de görüşmelere katılım gösteriyor. Televizyona tekrardan döneceği için mutlu olan oyuncu, güzel bir iş olacağını belirtti ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile ünlü isim saç rengini değiştirdiğini açıkladı ve yeni karakter için de ilk imaj çalışmasını yapmış olduğunu gösterdi. Röportajında yeni karakter için saçlarının eski haline döneceğini ifade eden ünlü isim konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kiracı isimli dizinin sürprizinin kaçmasını istemeyen oyuncu kısa zaman içerisinde detayların belli olacağını söyledi ve seyirci kitlesini merak içerisinde bıraktı.