Gökçe Bahadır Ömer Dizisinde Çok Sempatik Görünüyor!

Pazartesi akşamlarında Star TV ekranında izleyici karşısına çıkmakta olan Ömer isimli televizyon dizisi projesi ilgi toplamayı sürdürüyor. Proje çok iyi reyting oranları alıyor ve hakkında sosyal medyada büyük övgülerle bahsediliyor. Söz konusu dizi projesinin başrolünde ise Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır performans sergiliyor.

Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı ikilisini televizyon ekranlarında gören seyirci grubu ilk başta yaş fark sebebiyle bu durumu garipsese de karakterlerin ortaya koymuş olduğu duygu dünyası milyonların ilgisini çeken yönde oldu. Gamze karakteri Ömer'in genç yaşında aşık olduğu bir kadın olurken ailesi ise bu duruma karşı çıktı. Eşinden boşanmış olan Gamze'nin ayrıca çocuğunun da olması dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi. Her ne kadar Ömer karakterinin kalbi Gamze için atıyor olsa da aile baskısı ile çok farklı bir hayata itilmektedir. Gamze ise bu noktada büyük bir psikolojik sıkıntı yaşıyor ve seyirci grubunun yüreğine kalp ağrısı ile sesleniyor. Dizi hayranları ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın sergilediği performanstan ustalık eseri olarak bahsediyor. Sosyal medya hesaplarında Gamze isimli karakterin haline övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Birçok izleyici Gamze'ye çok üzüldüklerini belirtirken her ne kadar ilk başta Gamze ile Ömer aşkını çok desteklemeseler de hikayenin ilerlediği zaman sevdanın önünde hiçbir engelin duramayacağını anladıklarını da belirtiyor. Gamze isimli karakterin ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın başarılı performansıyla çok sevilmesi de oyuncunun ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Gökçe Bahadır'ın dizide yaşadığı zorlukları pek çok kadının da kendi hayatında yaşıyor olması hikayenin toplum tarafından yayılmasını kolaylaştıran bir gelişme. Gamze karakterine sosyal medya ortamında hızlı bir şekilde destek artarken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a yönelik sempati de giderek güçleniyor.

Dizi hayranları Gamze ve Ömer aşkı bitmesin, büyüyerek devam etsin şeklinde yorumlar yapıyor ve seyirci grubu Gamze karakterinin mutsuzlukla geçen yaşamını kendi hayatları ile örtüştürme çabası da görünüyor.

İlk başta Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır ikilisine bu kadar etkili bir dizi çiftine dönüşebileceği kabul edilmiyordu fakat seyirci grubu şimdi ise bu gerçekle yüzleşme durumunda kaldı.

Gökçe Bahadır kaç yaşında, Selahattin Paşalı kaç yaşında, Ömer dizisi Gamze kimdir, eşi kim, kiminle evli?

Bu akşam 1. bölümü ile seyirci karşısına çıkan Ömer dizisi Star TV'nin büyük bir heyecanı içerisinde beklenen dizisi olarak adından söz ettiriyor. Dizide Gamze isimli karaktere hayat veren Gökçe Bahadır ise başarılı performansı ile göz dolduruyor. İstanbul'da 9 Kasım 1981 tarihinde dünyaya gelen Gökçe Bahadır 41 yaşındadır. Oyuncunun partneri Selahattin Paşalı ise 33 yaşındadır Gökçe Bahadır Akademi İstanbul radyo televizyon bölümünden mezun olmuş ve daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimleri görmüştür. Bugüne kadar pek çok projede yer alan ünlü oyuncu 22 Temmuz 2011 tarihinde Ali Sunal ile dünya evine girmiş fakat bir yıl sonra bu evlilik sona ermiştir. Dizide çok başarılı bir oyunculuk performansı sergilemektedir.