İstanbul'da Deprem Olacak Mı, Kahramanmaraş Depremi İstanbul'u Etkiler Mi?

Gün içerisinde öncelikle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve daha sonra Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem kamuoyuna korkuttu. Yaşanan üzücü olaylar sonrasında sosyal medyada İstanbul'da deprem olacak iddiası spekülatif bir şekilde paylaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki “İstanbul'da deprem mi olacak?” AFAD konu hakkında hangi açıklamayı yaptı. Sosyal medyada paylaşılan benzer iddialar sonrasında önemli bir uyarı AFAD tarafından yapıldı ve detaylar merak konusu oldu.

AFAD sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine önemli bir açıklama gerçekleştirerek merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medya başta olmak üzere vatandaşların çeşitli mecralarda kasıtsız ya da kasıtlı bir şekilde paylaşılan asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Doğru bilgi edinmek için resmi kaynakların takip edilmesinin önemi AFAD tarafından yapılan açıklamada paylaşıldı.

Jeologlar ve deprem bilimciler ise depremin olacağı saat ve gün hakkında önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu belirtiyor. Deprem olacağı tahmin edilen bölgelerin tespit edilebileceği açıklanıyor fakat deprem zamanının önceden tespit edilemeyeceği konusunda vurgu yapılıyor.

Paylaşılan bu bilgiler ışığında ise kırılması beklenen ve kırıldığı zaman başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yer alan illerde büyük bir hasara sebep olması tahmin edilen Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'ndeki uzantısını ne zaman kırılacağı tahmin edilemiyor. Bunun yanı sıra Marmara Denizi'nden geçen fay hattı ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı arasında bir bağlantı bulunmadığı da paylaşıldı. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle İstanbul'da da bir deprem olacağı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Fay hattı nedir, fay hattı koptu mu?

Yer kabuğunda meydana gelen enerji birikimi ardından hareketli olan kesimlere verilen isim faydır. Seneler boyunca yer kabuğunda sıkılaşma ve gerilme sonrasında enerji birikmesi oluşur ve yaşanan bu birikme sonrasında yer kabuğunda hareketlenmeler meydana gelebilir. Genellikle tektonik etkinliğin görüldüğü bölgelerde kırıklar bu hareketlerin sonucunda oluşmaktadır.

Boyutlarını ve özelliklerini ise etkisi altında kaldığı tektonik hareketlere bağlı olarak kazandıkları bilinmektedir. Kırıkların bazı bölgelerde görülmesinin sebebi bu bölgelerin herhangi bir tektonik hareketin etkisi altında bulunmaması olarak açıklanmıştır. Kırıklar belirli bir açı ile eğimli düşey ya da yatay olabilmektedir. Sizler için haberimizin devamında depremin tanımını ve fay hattı kırılırsa ne olacağı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Depremler ise yer kabuğunun en üst katmanında yer alan tabakada bulunan ve fay hattı ismi verilen kırıkların hareket etmesiyle oluşmaktadır. Yer kabuğu üzerindeki kayaların sıkışma ve gerilme gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile fay hattı oluşmaktadır. Bunun yanı sıra fay hatlarında yaşanan kırılmaların birbirine tetikleyerek meydana gelebileceği bilinmektedir. Şiddetli depremler ise fay hattı kırılması sonucunda yaşanabilir. Örnek olarak İzmir'in Seferihisar açıklarında yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem 30-40 kilometrelik bir fay hattında kırılmıştı.