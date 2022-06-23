Gizli Saklı Dizisi Kötü Durumda! Akıbeti Ne Olacak?

Bir süre önce yayın hayatına başlayan Gizli Saklı isimli televizyon dizisi projesi Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Projenin 3. bölümü geride kaldı fakat dizinin elde ettiği sonuçlar hayal kırıklığına uğratan nitelikte oldu. İzleyici kitlesi söz konusu projenin elde ettiği reytingleri gördüğü zaman çok şaşırdı ve dizinin daha iyi sonuçlar hak ettiğini belirtti.

Gizli Saklı dizisi yaz ekranının en sevilen ve başarılı yapımlarından birisi olarak öne çıkıyordu. Seyirci grubu dizinin ortalamanın altında reyting oranları aldığını görmesiyle şaşkına döndü ve bu durumu anlam veremedi. Bir grup izleyici ise başrol uyumsuzluğu olduğunu düşündü ve Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ı birbirlerine yakıştırmadı. Diğer taraftan diğer izleyiciler ise bu yoruma katılmadı ve iki başrol oyuncusunun birbirlerine çok yakıştığını ifade etti.

Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Gizli Saklı 3. bölümünü geride bırakırken diğer taraftan elde ettiği reyting oranları ile de mücadele etmeye çalışıyor. Tam yaz dizisi tadında renkli bir hikayeye sahip olarak yayın hayatına devam eden Gizli Saklı dizisi eğlenceli bir şekilde sevenleri ile buluşuyor. Fakat yine de Gizli Saklı dizisi elde ettiği reyting oranları ile hayal kırıklığına uğratıyor ve bu durumun ne zaman düzeleceği merak ediliyor.

Söz konusu projenin 3. bölümü 22 Haziran akşamında yayınlanmış ve dizi tüm kişiler kategorisinde 4.’lük koltuğuna oturmuştu. Projenin sevenleri diziyi keyifle sıkılmadan izliyor fakat dizinin elde ettiği düşük reyting sonuçları seyirci grubunu üzüyor. Dizinin sadık izleyicileri oyuncuların performansını beğeniyor. Başrol çiftinin enerjisinin iyi olduğunu ve aralarında uyum bulunduğunu aktarıyor. Dizinin reyting oranlarının biraz daha artmasını temenni eden seyirci kitlesi söz konusu projenin ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağını umuyor.