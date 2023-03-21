Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Sadi yine mi eski Emin olacak

Show TV ekranlarının sevilen dizisi “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinin sevilen başrol karakteri Sadi geçmişte Emin karakteri ile bir mafya idi. Geçmişinin bir türlü yakasını bırakmadığının görüldüğü bölümde Sadi son kez eski karakterine büründü. Nefeslerin tutulduğu bölümde birçok sahne seyirciyi adeta kilitledi.

31. bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümü nerdeyse seyircinin nefesini kesen Show Tv’nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yine son yayınlanan 31.bölümde seyirciyi ekrana kilitledi. Nefes almadan izlenen bu bölümde birçok sahne sevenlerini yine mest etti. Sosyal medyada çok konuşulan bölümde bu kez hem komedi ağırlıkta iken hem de aksiyon sahneleri ile dikkat çekti.

Songül ve Sadi ikilisi yılan ekibi ile yine çalışmaya devam ederken, Sadi Songül’ün gizli görevinde yine kıskançlıktan vazgeçmedi. Seyircinin çok beğendiği uyumlu ikili adeta her sahnede seyirciyi güldürmeyi başardı. Öte yandan Sadi’nin geçmişi Sadi’yi bir türlü rahat bırakmıyor. Tekrar Emin karakterine yani eski mafya günlerine dönmek durumunda kalacağı ise ileriki bölümlerde belli olacak.

Derya Evlilik Teklifine Ne Yanıt Verdi?

Doktor Kıvanç ile ilişkisi olan Derya hemşire bilindiği gibi dizide doludizgin aşkı yaşamıştır. Dizinin son bölümünde Doktor Kıvanç halüsinasyonlar görerek seyirciyi korkutmuştu. Bu kez Derya hemşireye aşırı sevgisini evlilik ile taçlandırmak isterken bölümde oldukça fazla hazırlık yaptı. Derya evlilik teklifini alınca ilk etapta mutlu olsa da sonrasında oğlu Mert ile görüşünce bu karardan vazgeçme kararı aldı. Hayır, cevabını alan Kıvanç bu kez ne yapacağını seyirci bekleyip görecek.

Seyirciyi her bölümde heyecanlandıran ve senaryosu ile şaşırtan dizi şu sıralar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Gelsin Hayat Geldiği Gibi dizisi birde 18 Mart Çanakkale Zaferi sahnesi ile de ağlattı. Sadi hocanın anlatışı ve öğrencilerin Çanakkale Türküsü diziye damgasını vuran ve seyirciyi ağlatan başka bir sahne yarattı. Her bölümü ayrı ir şekilde heyecanlandıran dizi bilindiği gibi BKM imzalı sevilen bir dizidir. İlerleyen bölümlerde ne olacağı konusunda seyirci yine heyecanla bekliyor.