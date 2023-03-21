Trafik cezalarında yapılandırma Nasıl Yapılacak?

Vergi ve prim borçlarının yanı sıra trafik cezalarında yapılandırma için başvurular 31 Mayıs tarihi itibari ile yapılabilecek. Ortaya çıkan trafik cezalarında peşin ödeme durumunda, anaparanın yüzde 25 i oranında indirim yapılacak. Bunun yanı sıra enflasyon farkının yüzde 90 ıda silinmiş olacak.

Kamuya olan borçlar için yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmemiş vergi, prim borçları ile ceza ve kamuya ait borçların yapılandırılması için başvuru yapılabilecek. Başvurular ise 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise haziran ayında gerçekleştirebilecek.

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan vatandaşların gecikme faiz ve cezaları silinecek. Silinen faiz ve cezaların yerine hesaplanan enflasyon farkı ön plana çıkacak. Peşin ödemede bulunan vatandaşlara ise hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90 nı silinecek. Sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı ödenecek.

2000 Liranın Altında Olan Tüm Borçlar Siliniyor

Vergiler, vergi cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, yiyecek bedelleri ve birçok kalemde vergi dairesi tarafından tahsil edilecek olan borçlardan 2 bin liranın altında olan tüm borçlar siliniyor. Alacağın silinmesi için vadesinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce olması gerekir. 1 Ocak 2023 tarihi baz alınarak borç tahakkuk eden ödenmemiş anapara ve gecikmiş borçların toplamı 2 bin liranın altında olması gerekir.

Peşin Ödemede Yüzde 25 İndirim

Trafik cezalarında ödeme on gün içinde gerçekleşmez ise iki katına, yirmi gün içinde ödenmediğinde ise 3 katına çıkarılacak. 2004 yılında çıkarılan kanunda değişiklik yapılarak uygulamada değişiklik yapıldı. Bir ay içinde ödenmeyen cezalara her ay için yüzde 5 oranında faiz uygulanacak.