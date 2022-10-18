Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Hayata Dair Dolu Dolu Sözler

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Perşembe akşamları izleyenlerle buluşan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi hem aksiyonun hız kesmediği hem de duygu dolu anların yaşandığı bir hikayeyi anlatıyor. Özellikle dizide Sadi ve Songül karakterine can veren Devrim Özkan ile Ertan Saban ikilisinin de çok başarılı bir role bürünerek diziyi ön plana çıkarttığı görülüyor.

Dizinin son zamanlarda aldığı yüksek reyting rekorları ile oyuncular tarafından da sevinçle karşılanıyor. İzleyiciler hem ekran başlarında reyting rekorları kırarken hem de yorumlarının sosyal medyada hashtagleyerek dizinin sosyal medyada da gündem olmasını sağlıyor. İzleyenlerin sıklıkla sosyal medya üzerinden konuştuğu konu ise Sadi ve Songül karakterinin dizi çekimlerinde daha fazla görünmesini istiyorlar. Özellikle çiftin birbirlerine karşı hem sevgi dolu hem de çekişmez anları kahkaha dolu anları yaşanmasına sebep oluyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Hangi Zor Anlar Yaşandı

Show TV ekranlarında verilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin geçtiğimiz bölümünde ise Songül organize şube ekibine katılıyor ve sahada ilk kez görev alıyor. Bir çatışmanın arasında kendini bulan ve ölümün kıyısında olan Songül’ün yardımına ise yine eşi olan Sadi Payaslı yetişiyor. Bu muhteşem ikilinin nefes kesen sahneleri ise izleyicileri heyecana sürükledi.

Dizinin bu haftaki son bölümünde ise Sadi karakterinin başsavcı ile görüşmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yine bu bölümü de sosyal medyada gündeme oturmayı başarmışa benziyor. Bir BKM imzalı dizi olan Show TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde bakalım neler olacak. Biten bölümün ardından izleyici yeni bölümde ne gibi maceralara sürükleneceğini merak etmeye başladı.