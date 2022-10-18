Kasaba Doktoru’nun Son Bölümünde Ortalık Bayram Yeri Küsler Barıştı Dostluklar Pekişti!

TRT 1’de izleyici kitlesi ile buluşan sevilerek izlenen dizi de son bölümünde tam bir bayram havasi esti. Kasaba Doktoru’ nda bu hafta düğün vardı. Muradına erenler kerevetine çıkanlar ile dolu bir bölüm oldu. Son Bölümü ile çok konuşulan yine çok beğenilen dizi ekrandan taşan pozitif enerjisi ile seyircinin yüzünde yer yer gülümsemelere sebep oldu. Bir Cuma gecesi dizisi olan Kasaba Doktoru’nu bir kez izlediğiniz de siz de o güzel atmosferden çıkamayacaksınız. Sosyal medyada büyük ses uyandıran dizinin en sevilen görüntüleri keşfette çok çıkıyor.

Kasaba Doktoru’nda Bu Hafta Yaşananlar

Kasaba Doktoru gerek ekibi ile gerek senaryosu ve oyuncu kadrosu ile hem ekran önünde hem ekran gerisinde çok sevilen bir yapım oldu. Sevilen dizide son bölüm ise tam bir şenlik havasında oldu keza zaten Kasaba Doktoru’ nda şenlik vardı! Cuma akşamı ortalık şenlendi desek yeridir. Bölümden kısa kısa neredeyse tüm kesitleri dizi etiketini sosyal medya hesabınızın arama bölümüne girerek görebilirsiniz. Peki bu kadar çok beğenilen dizinin geçen cuma son bölümünde neler oldu? Leyla ve Ömer in hayatlarını birleştirme kararı almalarını bir müjde niteliğinde coşku ile karşılayan Uluçınar heyecan sardı.

Bu haber herkesi çok mutlu etti. Çünkü herkese göre artık bu çift evlenmeliydi. Bu evlilik haberi üzerine üstlerinde dolanan kara bulutların artık dağılacağına inanmak isteyen Uluçınar bu mutlu günlerinde genç çift ile birlikte oldu. Herkes onların bu güzel günü en güzel şekilde geçirmesi konusunda hemfikirdi. Ancak kız isteme töreninde Yalçın yoktu ve bu durumdan memnun da değildi! Bölümde hem güzel hem mutlu hem de heyecan verici sahneler yaşandı.

Leyla ve Ömer’in Düğünü

Çok mutlu anların yaşandığı bölümde düğünden kareler göz doldurdu. Yalçın bu uzaklığı benimseyemedi ve Leyla nın düğününe gitti. Leyla bu duruma sevindi ancak beklenmedik şeyler oldu. Nikah kırılırken Mediha aniden rahatsızlandı. Ömer de Hakan da ortak bir şekilde Mediha ya mudehale etti onun iyi olması için ter döktü. Yeni bölüm de acaba Mediha hayata tutunabilecek?