Gelirine göre daire almak isteyene müjde! 0.69-0.79-0.89-0.99 konut kredisi hesaplama şablonu değişti!

0.69-0.79-0.89-0.99 konut kredisi hesaplama şablonu değişti! Gelirine göre daire almak isteyene müjde! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak olan orta gelir grubuna yönelik konut kredisine yönelik detaylar merak edildi. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlara 0.69 ila 0.99 arasında konut kredisi imkanı sunulması bekleniyor. Öte yandan faiz oranının 1'in altında olacağına kesin gözle bakılıyor.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bu projeyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik göstermesi beklenirken başvuru yapan kişinin geliri de başka bir kriter olarak incelenecek.

ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

-Alınacak konut 5 sene süresince satılamayacak -Bu faiz miktarları müracaat sahibinin gelirine göre belirlenecek. -15 sene vade ile ödeme yapılacak. 4 Ocak 2023 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar -En fazla 5 milyon verilecek -Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bolge; diger tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. -Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bolge; diger tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. -Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak. -Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor. -Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. -0,69 faiz oranı vardır.

ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK KONUT KREDİSİ GELİYOR

Bugün orta gelir grubuna yönelik konut kredisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak.

0.69-0.99 ARASINI KAPSAYACAK

Fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlara 0.69 ila 0.99 arasında konut kredisi imkanı sunulması bekleniyor. Faiz oranının 1'in altında olması diğer bir beklenti.

ÖRNEK HESAPLAMA EKRANI

180 ay vade ve 500.000 TL üzerinden hesaplanmıştır.

Faiz Oranı: %0,69

Taksit Sayısı: 180 ay

Taksit Tutarı: 4.859,43 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 874.698,24 TL

Aylık Maliyet Oranı: %0,6900

Yıllık Maliyet Oranı: %8,6016

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