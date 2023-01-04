Ziraat Bankası duyurdu! Son dakika haberi, Banka kartı olanlara 30 bin TL'ye kadar ödeme...

Ziraat Bankası 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyada Ocak ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinde düşük faizli kredi ödemesi yapacağını açıkladı. 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ne katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenerek bu vatandaşlara sunulacak. Sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte emekli olan vatandaşlar kredi imkanından faydalanabilmeleri için Ziraat Bankası müşterileri olmaları durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu...

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kimliğinizle birlikte kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriliyor. 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar sigortalı olarak iş yerlerinde çalışıyorlarsa son işyerinde 6 aydır sigortalı olması durumunda bankadan hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabileceğiniz kredi başvuruları haricinde Kredi ödemelerinizi uygun faiz oranları ile birlikte İstediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak da kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olan tüm vatandaşlar daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilmektedir.