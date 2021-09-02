Gelir Belgesiz Verileceği Kararlaştırıldı, En Az 10000 TL Anında TC Kimlik Numaranıza Göre Hesaplara Yatacak. Son dakika yeni kampanya başladı. Gelir belgesiz kredi alacak olan kişilere TC kimlik numaralarına göre 10000 TL’ye kadar nakit imkanı sağlanacak. Uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz. Son dakika kampanyalarında işlem yapacak olan kişiler, kredi kullanmak istiyorsa banka kredi notu yüksek olması istenecek. Birden fazla bankanın da yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, 36 ay vadeye kadar ve kredi notunuza göre onaylanacak krediler şu şekilde…

Akbank’tan gelir belgesiz kredi kampanyası başladı…

Akbank gelir belgesiz kredi kampanyasına başladı. Başvuru yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Kredi almak istiyorsanız, size en yakın Akbank şubesine sadece kimlikle gidebilirsiniz. Ayrıca Akbank.com adresine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi alacak kişiler için ayrıca banka SMS ile işlem yapıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru yaptıktan sonra hemen sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. SMS ile kredi almak için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. 4425 numarasına mesaj atarsanız, sizlere kredi sonucunuzu 5 dakikada açıklayacaklardır.

Teb bankası da gelir belgesiz ihtiyaç kredisi verecek, başvuru sms ile yapılacak

TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, belirlenen bu şartlarda kredilerini hızlı bir şekilde kullanacaklardır. TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, TC kimlik numarasını 4466 mesaj hattına gönderebilirsiniz. Bu şekilde TEB bankası kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Ayrıca TEB bankası üzerinden kredi alacak kişiler, cepteTEB uygulamasını kullanarak da kredi kullanabileceklerdir. CepteTEB uygulaması teb bankasının kurmuş olduğu bir dijital bankadır. Bu banka üzerinden CepteTEB uygulaması ile istediğiniz zaman ihtiyacınız olduğunuzda ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. 50000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde banka hızlı ve anında sonuç verecektir.

Gelir Belgesiz Enpara.com Bankası Kredisi

Gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız enpara.com bankası üzerinden 75000 TL’ye kadar onay alabilirsiniz. Dijital banka olan enpara.com bankası, QNB Finansbank banka politikalarına göre, kredi notu yüksek olan kişilere kredi onayı vermektedir.