Gelir Belgesiz, Kefilsiz, 10000 20000 30000 40000 TL Kredi Veriliyor

Bankalar üzerinden son zamanlarda yapılan kredi başvuru kampanyalarından en çok tercih edilenlerinden bir tanesi gelir belgesiz olarak verilen ihtiyaç kredileri olmaktadır. Sizlerde eğer bankadan hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, 10000 TL ve 40000 TL arasında gelir belgesiz kredi veren bankalardan başvurunuzu yaparak, sadece kimlikle onay alabilir, kredinizi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi veren bankalar yeni yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte düşük faiz oranlarıyla ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle müşterilerine kredi imkanı sağlıyor. Birden fazla banka bu krediler için kampanya başlattı. Bu kampanyalara katılmak isteyen müşterilere hızlı bir şekilde kredi onayı verilecek. Sizlerde eğer bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi notunuzun yüksek olması durumunda, verdiğimiz, bankalar üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Nasıl Alınır? Banka Gelir Belgesiz 40 bin TL Onay Veriyor mu?

Akbank üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. 40000 TL'ye kadar bu banka üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir, hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Akbank, hem kendi müşterilerine, hemde müşterisi olmayan kişilere gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor. Bu bankada bir hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulaması üzerinden banka şubelerine gitmeden de gelir belgesiz kredi alabiliyorsunuz. Banka müşterileri olmayan kişiler ise bankaya gitmeden önce SMS atarak, kredi onayı alıp almadıklarını, öğrenebilirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak, 44 25 numarasına gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurularında, banka hızlı bir şekilde onay verecek ve sizlere anında kredinizi kullandıracaktır. 444 25 25 numarasını arayarak da müşteri hizmetleri ile bağlantı kurup kredi başvurusu yapabilir ve kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

QNB Finansbank'tan 5030 Gelir Belgesiz Kredisi

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen müşteriler de kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj atarak anında ne kadar kredi onay aldıklarını görebilirler. Cep telefonu üzerinden atılan bu mesaj sonrasında banka eğer sizleri kredi onayı verirse size en yakın Finansbank şubesine giderek kredinizin sadece kimlikle kullanabileceksiniz. Banka kredi notu iyi olan müşteriler ayrıca, en yakın banka şubesine sadece kimlikleriyle birlikte giderek de ister gişe personelinden, isterse de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onay alması durumunda gelir belgesiz, krediyi banka şubesinden de kullanabilir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 50 30 SMS numarasına mesaj atamadıysa internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Bankada hesabı olan müşteriler ise internet bankacılıklarını kullanarak banka şubelerine gitmeden kredi başvurularını yapabilir ve onaylanan kredilerini kendi Finansbank hesaplarına atabilirler.

Ziraat Bankası Gelir Belgesiz Kredi Veriyor mu?

Ülkemizin kamu bankalarından olan Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi kullanabilmeniz için bu adı üzerinde bir hesabınızın olması gerekmektedir. Ayrıca emekli olan kişilerde bu banka üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası üzerinden bir hesabınız varsa veya maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden de 40000 TL'ye kadar krediyi, internet bankacılığı ile alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, hemen kredi sonucunuzu görebilir, 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan kredinizi onaylanırsa, hesabınıza atabilirsiniz.

Denizbank Gelir Belgesiz 40000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Denizbank üzerinden de bu işlemler yaparak, kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank, SMS kredi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile anında yapabiliyorsunuz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank şubesine gitmeden SMS atmak için cep telefonunun mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarında yazarak, 32 80 numaralarına göndermeleri yeterli olacaktır. Mesaj attıktan sonra sizlere hemen kredi sonucu gelecektir. 5 dakika içerisinde gelecek kredi sonucunda eğer onayı aldıysanız bankaya giderek kimliğinizle gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank müşterisi olan kişiler, Denizbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyorlar ve internet bankacılığı üzerinden online olarak yapılacak olan kredi başvurusu sonucunda hemen sizlere sonuç verilecektir. Denizbank, gelir belgesiz kredi başvurusu 36 ay vadeye kadar yapılıyor. İlk taksit ödemesini de 3 ay erteleme yapmak isterseniz kredi kullanım aşaması sırasında bunu belirtmeniz gerekmektedir.