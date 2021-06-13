Banka Duyurdu, Maaşın 21 Katına Kadar En Fazla 150000 TL Kredi Verecek

Maaşın 21 katına kadar en fazla 150000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka bu kredi için kampanya yaptı? Bankalardan 150000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası nedir? Pandemi döneminde bankaların kredi kampanyaları devam etmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin bireysel ve ticari olarak bankalar üzerinden kredi alarak 3 ay ertelemeli, başvuru yaparak rahat bir nefes alması sağlanmaktadır. Sondakika olarak Vakıfbank üzerinden de maaşın 21 katına kadar kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 14 Haziran itibari ile birlikte banka hızlı birşekilde bu kredileri verecek ve Vakıfbank, ihtiyaç kredisi adı altında uygun faiz oranlarıyla işlem yapacak. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız maaşınızın 21 katına kadar en fazla 150000 TL olacak şekilde sadece kimlikle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ülkemizin kamu bankalarından olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere kredi kampanyası duyurusu resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Bankadan maaş alan veya maaş almayan kişiler için yapılacak olan bu kredi kampanyasında almış olduğunuz maaşın 21 katına kadar Vakıfbank üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Banka üzerinden belirtilen bu şartlara uygun olan müşterilerin hemen kredi onayı olabileceklerini söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Vakıfbank üzerinden banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden istedikleri zaman kredi başvurularını yapabiliyorlar. Bankadan maaş alan müşteriler ise internet bankacılık'larını kullanarak kredi kullanabilirler.

Maaşın 21 Katına Kadar Kredi

Vakıfbank üzerinden yapılan bu kredi kampanyasına bireysel olarak müşteriler, başvuru yapabileceklerdir. Emekli olan devlet memuru ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, 150000 TL'ye kadar bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek hemen kredi talebinde bulunabiliyorlar. Banka şubesinde yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka, değerlendirmeyi kendi banka şubesinde yapacaktır. değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde hemen sizleri 150000 TL'ye kadar kredi verilecektir. Vakıfbank üzerinden verilen 150000 TL ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanımızda bulunuyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı işyerinde sigortalarının yatmış olması gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişi eğer emekliyse de emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Devlet memuru olan kişiler ise en az iki ay maaş alması durumunda, Vakıfbank üzerinden maaşlarının 21 katına kadar en fazla 150000 TL kredi alabilir.

İnternetten Sadece Banka Müşterileri Onay Alabilir

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler eğer bu bankada bir hesabı varsa, internet bankacılığı şifresi alarak kredi başvurularını bankanın internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden yapabileceklerdir. Kredi onayı almanız ile birlikte hemen onaylanan tutar kadar kredinizi banka hesabınıza yatıracaktır. İnternet üzerinden kullanılan kredilerde banka, masrafsız kredi seçenekleriyle müşterilerine kredi vermektedir.