Gelir belgesiz 10.000 TL kredi kampanyası başladı, yapılan kampanya oldukça rağbet gördü

Gelir belgesiz 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere yeni kampanya haberi var. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler gelir belgesiz kredi almak istiyorlarsa başvuru yapabilir. 10.000 TL'ye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredisi başvurusu birden fazla banka tarafından yapılan bir kredi kampanyası olarak bireysel müşterilere verilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak ve kredi notu uygun olacak olan kişiler kredi başvurusu yaparak onay almaları durumunda kredi kullanmak için bankaya gelir belgesi vermesine gerek yoktur.

Denizbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorlarsa cep telefonundan SMS atarak veya banka'dan internet sitesine girerek Kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olduğunuz zaman sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunulacak. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilir.

Akbank mobil uygulama üzerinden 10 bin TL gelir belgesiz kredi

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 10.000 TL ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanabiliyor. Akbank üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişilere veriliyor. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamaz. Akbank gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapabilir. Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına göndererek bu banka üzerinden hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank mobil uygulaması kullanan kişiler ise mobil uygulama üzerinden masrafsız ve gelir belgesiz kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka müşterisi olması veya bankanın emekli maaşı çalışma maaşı alması gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kendi hesabını Zile alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte 10.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.