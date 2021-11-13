Garanti Bankası Son Dakika Haberi ile 300.000 TL Kredi Vereceğini Açıkladı

Son dakika acil para isteyenlere yeni bir kredi haberi var. Garanti Bankası üzerinden kredi alacak olan kişilere 300.000 TL onay verilecek. Banka 24 ay vadeli vereceği bu ihtiyaç kredisi kampanyasına emekli olan ve son 3 aydır sigortası yatan kişilere başvuru imkanı sunacak. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile bankanın kredi başvuru şartlarına uygun olmak gerekir.

Bankaların son zamanlarda yaptığı kredi kampanyası haberleri oldukça merak ediliyor. Garanti Bankası üzerinden kredi alacak kişinin düşük faizli olarak işlem yapması için yapılan bu yeni kredi kampanyası, banka müşterisi olan olmayan birçok kişiye destek olarak sunulacaktır. 50 bin TL kredi alacak kişiler bankadan 36 ay vadeli kredi kullanacak.

Garanti Bankası 300 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti BBVA Bankası, dijital olarak ve internet üzerinden başvuru imkanı sunuyor. Başvuru yapacak olan kişiler eğer banka müşterisi ise banka şubesine gitmeden kredi alabilecek. Artan faiz oranlarına rest çeken garanti bankası, 300.000 TL kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına bugün resmen başladı.

Banka şubelerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. En kolay yöntemlerden birisi olan banka internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru ön onay olarak sizlere sunulacaktır. Kredi kullanmak için en yakın banka şubesine gitmeniz ve giriş yapmanız gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişi eğer emekli ise, banka bu kişilere emekli kredisi verir.

300.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alan kişiler ayrıca banka üzerinden borç kapatma kredisi alacaklardır. Diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da alacağınız bu Kredi ile hemen kapatabilirsiniz. Detaylı bilgileri banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.