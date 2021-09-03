Gelir Belgesine İhtiyaç Yok, Sabah Duyuru Yapıldı ve Kampanya Başladı, 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak

Gelir belgesine ihtiyaç duymadan sadece kimlikle kredi çekmek isteyenler gelir belgesiz, kimlikle 10.000 TL veren bankalar hakkında araştırma yapmaktadırlar. Oldukça basit olan bu yöntemle birlikte kişiler kolay bir şekilde kredi çekebileceklerdir. Bu konuda hizmet veren birçok banka olup, bu bankaların hangi koşullarda kredi imkanının sağladığının bilinmesi gerekmektedir.

Gelir Belgesiz 10.000 TL Kredi İmkanı

Birçok kişi kredi çekme işlemlerini gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirmek istemektedir. Bu konuda hizmet veren bankalardan bazıları müşterilerine şubelere gitmeye gerek kalmadan kredi çekme imkanı sağlarken, bazı bankalar ise bazı evraklar karşılığında başvuruda bulunanlara kredi imkanı sunmaktadır.

Bankaların kredi çekme aşamasında gelir belgesi istemelerinin sebebi işlerini güvence altına almak istemeleridir. Bu nedenle bankalar aylık taksitlerini düzenli bir şekilde ödeyecekleri müşterilere kredi vermek isterler.

Gelir Belgesiz Kredi Çekme Durumu

Gelir belgesi gösterilerek kredi çekilmek istendiğinde onaylanma oranı oldukça yüksekken gelir belgesi olmadan kredi çekmek daha zahmetli bir iş olmaktadır. Genel itibari ile bankalar kredi kullandırmak istedikleri kişilerden bazı taleplerde bulunmaktadırlar.

· Kefil talebi,

· İpotek talebi,

· Ek gelir belgesi talebi,

· Taahhütte bulunma talebi gibi talepler bazı durumlarda kredi çekmek isteyen kişilerden bankaların talepleri arasında yer almaktadır. Bazı durumlarda ise kredi notunun yüksek olması durumu aranmaktadır. Bunun yanında bazı gelir belgesiz, kimlikle 10.000 TL veren bankalar kredi ihtiyacı olanları büyük kolaylık sağlamaktadır.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Fırsatı

Gelir belgesiz, kimlikle 10.000 TL kredi veren bankalar arasında Akbank’da yer almaktadır. Banka kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi notunun yüksek olmasını istemektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler bankalara bizzat giderek başvuruda bulunabilecekleri gibi internet üzerinden de başvurularını iletebileceklerdir.

Bankanın müşterisi olarak kredi başvurusunda bulunmak isteyenler Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile kolay ve hızlı bir şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kredinin onaylanmasının ardından istemiş oldukları tutarı kendi hesabına atarak paralarını alabilirler.

Gerekli şartların uygun olması halinde 40.000 TL’ye kadar 48 ay vade ile kredi kullanımı yapılabilecektir. Bunun yanında dileyen banka müşterileri 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir.

Enpara Gelir Belgesiz Kredi Fırsatı

Gelir belgesiz, kimlikle 10.000 TL kredi veren bankalar arasında bir diğer banka Enpara olmaktadır. Enpara aracılığı ile kredi kullanmak isteyenler herhangi bir gelir belgesi göstermeden kredi çekebileceklerdir.

Enpara kredi başvurusu onaylanan kişiler başvuruları onaylandığı takdirde geriye kalan işlemleri online olarak internet üzerinden gerçekleştirerek kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Enpara müşterisi olması gerekmektedir.

Gelir belgesiz 10.000 TL kredi başvurusunun onaylanması için kredi notunun yüksek olması gerekmektedir.

Odeabank Gelir Belgesiz Kredi Fırsatı

Odeabank aracılığı ile gelir belgesiz kredi çekmek isteyenler başvurularını bankalara giderek ya da internet üzerinden online olarak gerçekleştirebileceklerdir. Odeabank’tan kredi çekmek isteyenlerin kredi notunun yüksek olması aranan ilk şartlar arasında yer almaktadır. Bunun yanında kredi kullanmak isteyenlerin bankasının kara listesinde yer almaması gerekmektedir.

Başvuru için yalnızca kimlik belgesinin gerektiği 10.000 TL kredi başvurusuna gerekli şartları taşıyan herkes başvurarak ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilecektir. Buna göre kredi çeken kişiler geri ödemelerini 36 aya varan vadelerde yapabileceklerdir.

Garanti Bankası Kredi Bankası

Garanti bankası kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yanında olmaktadır. Buna göre bankalar kredi çekmek isteyenlerden bazı şartları yerine getirmelerini istemektedir. Garanti bankası üzerinden kredi çekmek isteyenlerin sicilinin temiz olması aranan ilk şartlar arasında yer almaktadır.

Banka üzerinden kredi kullanmak isteyenlerin daha öncesinde konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da araç kredisi gibi kredilerden yararlanmamış olmaları gerekmektedir. Diğer yandan kredi kart borcunun bulunmaması diğer şartlardan olmaktadır. Garanti bankası kredi kullanmak isteyenlere 36 aya varan vadelerden 100.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sunmaktadır.

Artan ihtiyaçlara bağlı olarak gelir belgesiz, kimlikle 10.000 TL veren bankalar en çok talep gören bankalar arasında yer almaktadır. İhtiyaç sahibi kişiler hiçbir gelir belgesine gerek olmadan sadece kimlikleri ile kolayca kredi kullanabileceklerdir.