Kışlık Domates Nasıl Hazırlanır?

Ağustos ayının son günleri ve eylül ayının ilk günlerinde domateslerin tam olgunlaşma sürecine girmesi ile beraber kış için konserve hazırlıkları yapılmaya başlandı. Hemen hemen her yemek için kullanılmakta olan domates konserveleri mutfaklarda kışlık domates ismi ile hazırlanmaya devam ediyor. Peki Konserve domates nasıl hazırlanır?

Kış mevsimi için konserve hazırlıkları devam ederken domates konservesinin de nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Sizler için Ağustos ayının son günlerinde hazırlanan kışlık domates hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık. Kışlık konserve domates sos tarifi için gerekli malzemeler 10 kilogram Çanakkale domatesi, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 10 tatlı kaşığı tuzdur.

İlk olarak domateslerin arka bölümlerine artı şeklinde çizik atılır ve kaynayan tenceredeki suyun içerisine bırakılır. 1 dakika kadar süren kaynatma işlemi ardından soğuk su dolu bir kap içerisine çıkarılır. Yapılan Bu işlem domatesin kabuklarının kolay bir şekilde soyulmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, isteğe bağlı olarak domateslerin kabuklu pişmesi de tercih edilebilir.

Kabukları soyulmuş domatesler ikiye bölünür ve derin olan bir tencerede biriktirilir. Biriktirilen domatesler kısık ateş üzerinde kaynamaya bırakılır ve her bir kilo domates başına yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilmesi tavsiye edilmektedir. Domatesler tam olarak yumuşayana kadar kaynatılır. Bu sırada isteğe bağlı olarak kekik, biberiye ve sarımsak gibi malzemeler de eklenebilmektedir. Domatesler tam olarak ezildiği zaman zeytinyağı da eklenir ve pürüzsüz bir kıvam elde edilmesi için el blenderı kullanılabilir.

Daha sonra yeniden ocakta kısık ateş altında su çektirilebilir ya da güneşte bekletilebilir. Güneşte bekletilmeyecek ise sos sıcak olduğu zaman kavanozlara paylaştırılır ve kapakların sıkı bir şekilde kapatılması gerekmektedir. Konserve kapağının kapandığı sırada 2 geri 1 ileri tekniğinin uygulanması mutlaka gerekli olan bir durumdur. Daha sonra sıcak kavanozlar ters çevrilir ve tezgah üzerine konularak soğumaları beklenilir.