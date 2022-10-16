Hesap kartınızın son 3 hanesini gönderene 700 TL veriliyor!

Bankaların müşterilerine sunduğu son derece avantajlı kampanyalar ve fırsatlar bulunmaktadır. Bahse konu olan bu avantajlar ve kampanyalar sayesinde vatandaşların bütçe geçimleri ve bazı kampanyaların getirmiş olduğu avantajlar oldukça rahat şekilde idare edilebilmektedir. Özellikle bu konuda ziraat bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan fırsat ve kampanyalar, vatandaşlar için yakından takip edilmektedir.

Bu fırsatlardan birisi olan ve son günlerde vatandaşların bir çok farklı konuda faydalanmış oldukları tatil kampanyası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Okulların açılmasıyla birlikte tatil sezonundan tam olarak faydalanamamış olan vatandaşlar için bu iki banka, önemli bir kampanya imza atarak vatandaşların dinlene bilmeleri için özel bir tatil yapabilmelerine imkan sunmaktadır. Aynı zamanda bu yıl içerisinde gelecek sene için tatil planı ve rezervasyonu yaptırmak isteyen vatandaşlar da yine bu önemli kampanyadan rahatlıkla faydalanabilirler.

Kampanyaya Katılım

Ziraat bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan tatil kampanyası kapsamında katılım işlemlerini gerçekleştirebilmek ise son derece kolaydır. Bu kampanya, temelde 8500 TL kadar tutarında bir harcama yapılması sonrasında kart üzerinde, 700 TL tutarında bir hediye paranın sizlere verilmesini sağlamaktadır. Kampanya katılım işlemleri için TatilBudur üzerinden, tatil işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekir. Kampanya katılımları için ise telefonlarınızın SMS bölümüne girerek Tatilbudur yazarak 47 57 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekir. Yalnızca herkes bir defaya mahsus olarak katılım sağlayabilmektedir. Kampanyadaki harcamaların ise banka kartı üzerinden yapılması gerekmektedir.