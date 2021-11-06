Gelir Belgesi Olmayanlara, Kredi Notu Düşüklere, Onay Alamayanlara Bankadan Haber Var, Kredi Verilecek

Son dakika Kredi haberi duyurusu yapıldıktan sonra gelir belgesiz ve Kredi notu düşük olan kişilere ihtiyaç kredisi verileceği duyurusu yapıldı. Bankalardan kredi onayı alamayan kişilere yapılacak olan bu Kredi kampanyasında 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi onayı sunulacak. Bankalardan kredi notunuz yüzünden veya gelir belgesi yüzünden kredi onayı alamadıysanız aktif bank n kolay kredi kampanyasına katılarak ihtiyacınız olan Kredi başvurusunu yapabilir onaylanan Kredi nizi hemen ev adresinizi de veya iş adresinizde de kullanabilirsiniz.

Bankadan yapılan açıklama ile birlikte ayrıca PTT ortaklığında verilen emekli kredisi ve sigortalı olarak çalışan kişilere verilen ihtiyaç kredisi kampanyası da devam ediyor.

Aktif bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi onayı almak isteyen müşterilere aktif bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en kolay kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan sms kredi servisine başvuru yaparak hemen işlem yapabilirler. Cep telefonunuzdan mesaj atarak su banka üzerinden ne kadar kredi onayı alacağınızı hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın kredi başvurusu yapacak olan kişinin t.c. kimlik numarasını da yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonucu verecek onaylanan Kredi sonrası aktif bank genel müdürlüğü tarafından aranacaksınız. Aktif bank üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi onayı alırsanız PTT şubelerine giderek bu krediyi kullanabilir veya banka şubelerine gitmeden ev adresinizde veya iş adresimizde bu krediyi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Aktif bank ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyasına müşterileri katıyor. Aktif bank'ın resmi internet kredi sayfası olan n kolay kredi sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurabilir ve kredi başvuru sonucunda hemen aynı sayfada kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz.