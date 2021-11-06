Ziraat Bankası 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini son dakika olarak duyurdu

Ziraat Bankası son dakika olarak yeni bir faizsiz kredi kampanyası duyurusu yaptı. Ziraat Bankası üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kendi kurmuş olduğu katılım Bankası olan Ziraat katılım Bankası müşterilerine faizsiz bankacılık işlemleri ve faizsiz kredi işlemleri yapacak. 20 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa ve faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası şubelerinden değil Ziraat Bankası katılım Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapması gerekiyor.

Ziraat katılım Bankası kamu katılım Bankası olarak ülkemizde İslami şartlara uygun olarak bankacılık hizmeti veren bankalardan birisidir. Yapılan tüm bankacılık işlemlerinde ve kullanılan tüm krediler de hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmaz ve bu şekilde yapacağınız tüm işlemler dinimize göre helal olarak adlandırılacaktır. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler aynı normal bankalarda olduğu gibi katılım bankaları üzerinden de belirli politikaları uygun olması durumunda onay alabilirler.

Ziraat katılım Bankası 20 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat katılım Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler n yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapabilir. Ziraat katılım Bankası şubelerine gittiğiniz zaman müşteri temsilcisinin sizlere vereceği kredi başvuru formunu düzenli olarak ve eksiksiz olarak doldurmanız şarttır. Ziraat katılım Bankası şubelerine gittiğinizde ihtiyaç kredisi kampanyası olarak 20.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılabilir ve kullanacağınız bu krediler de hiçbir şekilde faiz oranından yaralanmazsınız.

Ziraat katılım Bankası ihtiyaç kredisi kullandırdığı müşterilere faiz yerine kar payı oranı ile işlem yapacak ve düşük kar payı oranları ile sizlere kredi kullandıracak.

Emekliye faizsiz kredi verilecek mi?

Ziraat katılım Bankası üzerinden emekli olan müşterilerde faizsiz olarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Size en yakın Ziraat katılım Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşımak istediğinizi belirterek maaşınıza göre yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Ziraat katılım Bankası şubesi üzerinden alacağınız emekli kredilerinde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde ise 24 ay vadeli faizsiz emekli kredisi kullanmanız mümkündür.