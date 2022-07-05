Geleneksel Yağlı Güreş Festivali Rekor Düzeyde Katılımla Başladı

Türkiye'nin en uzun soluklu spor etkinliği olarak kabul edilen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Edirne'nin kuzeybatısında 661. kez başladı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamayan ve geçen yıl üçte bir seyirciyle gerçekleştirilen tarihi etkinlik, 1 Temmuz'da çim sahalarda mücadele eden genç güreşçilerle başladı. Etkinlik, 3 Temmuz'da baş güreşçiyi belirleyecek olan final güreşiyle sona erecek.

Güreşseverler ile yerli ve yabancı ziyaretçiler, Edirne'nin en önemli dinlenme alanlarından Sarayiçi'ndeki bir alanda güreşçilerin yarıştığını görmek için illere akın etti.

“Geçen yıl yaklaşık 2.500 katılımcı vardı. Bu sayının bu yılı aşmasını bekliyoruz ve yaklaşık 3.000 güreşçinin kayıt olmasını bekliyoruz ”dedi.

Belediyenin düzenlediği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl madalya ve kupaların yanı sıra “başpehlivan” a (baş güreşçi) 75.000 Türk Lirası (4.400 TL), ikinciliğe 48.000 lira (2.800 TL), ikinciliğe ise 25.000 lira (1.400 tl) verilecek. üçüncülüğü paylaşacak olan iki güreşçiye verilecek.

Kırkpınar kurallarına göre bir güreşçi, altın kemeri sonsuza dek kazanabilmek için üç yıl üst üste baş güreşçi unvanını kazanmak zorundadır.

İki kez baş pehlivan olan Ali Gürbüz, bu yıl şampiyonluğa ulaşırsa altın kemerin ebedi sahibi olacak.

"1997'den beri hiçbir güreşçi altın kemerin ebedi sahibi olmamıştır. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ”Bu yıl şiddetli mücadeleler olacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Otel Sahipleri Derneği il başkanı Gökhan Balta, bundan böyle ilçelere misafir göndermeye başladıklarını belirterek, "661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başlarken kentimizdeki tüm otellerimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri dolu dolu”" dedi.

“Aynı heyecan ve coşkuyla çok önemli bir spor ve kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece bir spor müsabakası değildir” diyen Edirne valisi Kürşat Kırbıyık, başlangıç tarihi Edirne'nin fethi tarihi olan 1361 olarak kabul edilen etkinliğin yüzyıllardır nesilden nesile aktarıldığını yineledi.

Geleneksel yağlı güreşlerde güreşçiler deri pantolon giyerler, vücutlarına zeytinyağı sürerler ve baş güreşçi unvanını ve bir yıl boyunca prestijli altın kemeri giyme hakkını kazanan son kişi olmak için çim tarlalarında birbirleriyle mücadele ederler. Köklerini 14. yüzyıla kadar uzanan üç günlük bir etkinlik olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 2010 yılında Türkiye adına UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklendi.