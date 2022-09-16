Gecenin Ucunda Star TV'de Yayınlanacak! Çok İddialı Bir Dizi Geliyor

Yeni sezonun en heyecanla beklenen ve en farklı dizileri arasında yer alan Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacak. Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdüren dizi, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftini başrollerde buluşturması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yakında yayın hayatına başlayacağı öğrenilen projenin Star TV ekranlarında yeni bölümlerini seyirci karşısına çıkaracağı bilgisine ulaşıldı. Proje Feride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanarak ekranlarda yayınlanacak ve Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisi projede oyunculuk performansı sergileyecek. İkilinin arkadaşlıkları Fatih Harbiye dizisi setinde başlamış ve çift daha sonra birbirine aşık olmuştu. Birlikteliklerini bir süre sonra evlilik ile de taçlandıran Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti bu defa Gecenin Ucunda isimli dizi projesinde başrolde yer alarak performans sergileyecek. İki ünlü ismin Gecenin Ucunda isimli dizi projesinin yapım ortağı olması ve başrolde tekrardan bir araya gelmesi projeyi rakiplerinden bir adım öne çıkardı.

İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün özel konumu sebebi ile Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi rakiplerinden bir adım öne çıkarken iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamak için de hazırlık yapıyor. Çift adına büyük bir adım olan Gecenin Ucunda isimli dizi projesi yeni dönemde ekranlarda yayınlanacak. İki ünlü oyuncu yapımcı sıfatları ile öne çıkacak ve kendi hikayelerini izleyici ile buluşturacak. Oldukça etkili bir şekilde seyirci karşısına çıkacak olan Gecenin Ucunda isimli dizi projesi Feride Celal'in hikayesinin senaryoya dönüştürülmesi sonrasında Star TV ekranlarında yayınlanacak. Ünlü yazarın hikayesinin senaryoya dönüştürülmesi ile çok başarılı bir oyuncu kadrosunun oluşturulması sonrasında ünlü çiftin hayranları büyük bir heyecan yaşadı.

Dizi projesinde Macide karakteri aşktan yana umudunu kaybetmiş bir kadın olarak ekranlarda yer alacak ve çocuğu ile birlikte hayata tutunmaya çalışacak. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül diziden Macide isimli karaktere hayat vererek performans sergileyecek ve çevresine şifa dağıtan yönüyle dikkat çekecek. Çocukları ile birlikte hayata tutunmaya çalışan, aşktan yana yüzü gülmemiş olan ve çevresindekilere şifa verme özelliği bulunan Macidee karakteri ünlü oyuncu Neslihan Atagül tarafından canlandırılarak ekranlarda yayınlanacak.

Neslihan Atagül'ün yanı sıra Kadir Doğulu ise Kazım karakterine hayat vererek ekranlarda yer alacak ve Star TV dizisinde başrol oyuncusu olarak sevenleri karşısına çıkacak. Kazım karakteri Macide'nin hayatında yeni bir başlangıç olarak performans sergileyecek ve umudunu kestiği aşkı onun karşısına çıkartacak.

Diziye gösterilen ilgi projenin fragmanlarının yayınlanması sonrasında sıklıkla artıyor ve sosyal medyadan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti gündem olarak ilk sıralarda yer alıyor. Projenin yayınlanan son fragmanında Macide karakterinin yardımseverliğini ön plana çıkartacağı öğrenilirken seyirci kitlesi ise Neslihan Atagül’ü farklı bir rolde izleyecek.

İş yaşamında mutlu olamayan ve farklı insanları iyileştirmek isteyen Macide yola kendisini bulmak için çıkacak ve daha sonra Kazım'ın hayatına girmesi ile aşkı tadacak. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu gibi iki başarılı oyuncunun yurt dışındaki hayranları da Gecenin Ucunda dizisinin yayın hayatına başlamasını merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Söz konusu dizi projesinin kısa süre içerisinde yurt dışında yayılabileceği tahmin ediliyor.