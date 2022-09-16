En Popüler Erkek Oyuncular Duy Beni ve Tozluyaka’dan Çıktı

İki yeni gençlik dizisi olan Tozluyaka ve Duy Beni isimli dizi projeleri yaz sezonunda ekran hayatına başlamış ve yeni bölümlerini seyirci kitlesi karşısına çıkarmıştı. Söz konusu iki gençlik dizisi projeleri izleyici grubu tarafından çok sevilmiş ve sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken iki dizi projesi hikayeleri de benzer bir şekilde ekranlarda yer alıyor. Her iki dizide de zaman zaman şiddete varan ve liseli gençler arasından yaşanan olaylar anlatılıyor. Senaryosu ile gerçek hayatta yaşanan olaylara benzer bir şekilde izleyici karşısına çıkan dizi projeleri genç neslin yaşadıklarını televizyon ekranlarında yayınlıyor. Tozluyaka ve Duy Beni gibi iki televizyon dizisi projesi gerçek hayat ve senaryo noktasında benzer olayları konu ediliyor. Her iki dizi de özellikle genç oyuncular arasında ilgi çekiyor ve bu durum da dizinin büyük başarılar elde etmesini sağlıyor.

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve yeni bölümleri ile ilgi çeken Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi elde ettiği güçlü reyting oranları ile yeni sezonda da devam etme şansı yakalamıştı. Diğer taraftan Star TV projesi olan Duy Beni isimli dizi projesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve genç oyuncular kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştirdi. Her iki dizide de genç oyuncular ön plana çıkıyor ve oyunculuk kariyerlerinde önemli bir noktada yer alıyor. Yeni sezonda Tozluyaka ve Duy Beni gibi iki başarılı projenin nasıl bir yol izleyeceği ekranlarda yayınlanacak. Şimdiden hayran kitlesini büyülemiş durumda yer alan Duy Beni ve Tozluyaka gibi iki dizi projesinde genç kuşak oyuncular oldukça güçlü bir performans sergiliyor.

Her iki dizi elde ettiği reyting oranları ile yeni sezonda da devam edeceklerinin sinyallerini vermiş ve bu başarıları ile hayranlarının ilgisini çekmişti. Tozluyaka ve Duy Beni gibi iki başarılı dizi projesi reyting oranlarında yaz döneminde güçlü bir şekilde devam etmiş ve yeni sezonda da güçlü rakipler ile buluşmaya hak kazanmıştı. Her iki dizi de sosyal medya hesaplarında çok dikkat çeken rekorları imza atmış ve izlenme sayıları ile ön plana çıkmıştı.

Yaz döneminde yayın hayatına başlayan ve kış sezonunda da yayın ömrüne devam etme karar alan Duy Beni ve Tozluyaka gibi iki gençlik dizisi yüksek izlenme oranları alarak diğer dizlere fark attı ve ön plana çıktı.

Eylül ayının ilk iki haftasını kapsayan bir araştırmada Duy Beni, Tozluyaka, Emanet ve Kardeşlerim dizlerinin erkek oyuncuları ne kadar popüler olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu. Söz konusu dizi projelerinin erkek oyuncuları en popüler listesinde ön sıralarda yer alırken oyuncuların sergilediği performanslar da dikkat çekti.

Tozluyaka dizisinin 2 başarılı oyuncusu Özgür Foster ile Haktan Zavlak, listenin en üst sıralarında yer alırken Duy Beni dizisinde Kanat karakterine hayat veren Caner Büyüktopçu da Tozluyaka dizisi oyuncularını takip etti. Diğer taraftan Kardeşlerim dizisinin iki oyuncusu Recep Usta ile Yiğit Koçak da sıralamada yer aldı. Diğer taraftan Burak Çelik isimli yakışıklı oyuncu da Senden Daha Güzel isimli diziyle gündemde yer alırken dizi için final kararı verilmesi de tepki çeken bir durum oldu.