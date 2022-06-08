Faturası Eve Gelenler Bu Habere Dikkat 50 TL Ödeme Yapılacak: Son dakika bir habere göre faturası iletişim adresine gelenler için yeni bir gelişme yaşandı. Faturası ev ya da iş adresine gelenlere 50 Türk Lirasının iade edileceği iddia ediliyor. Bu iadelerden faturası adresine gelenler faydalanacaklar. Haber ve gelişme ise Kuveyt Türk Bankası tarafından yapılan açıklama ile verildi. Kuveyt Türk Bankası üzerinden talimat verenler için 50 TL iade edilecek. Banka tarafından düzenlenen kampanya kapsamında ki detaylar için bankanın resmi web sitesi üzerinden de bilgi alınıyor. Kuveyt Türk Banka müşterileri sunulan bu fırsattan en iyi şekilde faydalanacaklar. Tüm detaylar içinse mobil internet şubeleri üzerinden de bilgi alınıyor.

Kuveyt Türk Bankası Bir İlke İmza Attı

Kuveyt Türk Bankası yeni bir proje başlatarak bir ilke imza atmayı da başardı. Yeni gelişmeye göre ise toplamda iki adet fatura talimatı veren müşteriler 31 Temmuz tarihine kadar her ay düzenli olmak üzere debit kartlar ile 200 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL harcama iadesi kazanmış olacaklar. Kampanyaya katılmak isteyenler ise 30 Hazirana kadar taleplerini bankalara bildirecekler. Kuveyt Türk Bankası tarafından başlatılan bu kampanya ile müşteriler 50 TL harcama iadesinden faydalanacaklar. Sunulan bu kampanyada ise bir takım detay noktalar bulunuyor. Bütün detaylar için Kuveyt Türk Banka Şubeleri üzerinden bilgi alınıyor.

Kuveyt Türk Bankasından Yeni Kampanya Duyurusu

Ünlü bankalar arasında yer alan Kuveyt Türk bankasından yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Düzenlenecek olan kampanyada uzaktan hesap açılışı yapan müşterilerde faydalanacaklar. Başlatılan kampanya için bireysel müşteri olma şartı aranıyor. 1 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında herhangi bir portal üzerinden 2 adet fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

Aynı zamanda debit kartlar ile yapılacak olan 200 TL ve üstü alışverişler için toplamda 50 TL masraf iadesi yapılacak. Kuveyt Türk tarafından yürütülen kampanyaya tüm bireysel müşteriler katılma hakkı yaşayacaklar. Kuveyt Türk Bankası tarafından yürütülen kampanya ve katılım şartları bu yönde olacak. Mobil internet şubeleri ya da en yakın banka şubeleri üzerinden de kampanyaya katılım sağlanacak.