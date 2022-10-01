Gecenin Ucunda Dizisi Yayın Tarihi Açıklandı! Gecenin Ucunda Ne Zaman Başlayacak?

Yayınlanan tanıtımlar ile dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi ilk bölümü ile merak içerisinde bekleniyor. Özellikle dizi hayranları Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftini tekrardan aynı dizide görmek için büyük bir heyecan yaşamıştı. İki ünlü isim 8 sene önce Fatih Harbiye dizisinde partner olmuş ve kısa süre içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Beraberliklerini daha sonra evlilik ile taçlandıran Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti bu defa Gecenin Ucunda dizisinde partner olacak. Fatih Harbiye dizisi sonrasında seneler geçti ve iki ünlü isim Gecenin Ucunda dizisinde başrol olma kararını aldı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftini başrolde buluşturan ve Feride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yapım oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve hikayesi ile dikkat çekti ve ünlü çiftin partner olması diziyi rakiplerinden bir adım öne taşıdı. Gecenin Ucunda dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan roman yazarı Peride Celal bu romanın yazdığı en güzel aşk romanı olduğunu ifade etti. Projede büyük bir aşk hikayesi işlenecek ve ünlü oyuncu Neslihan Atagül Macide isimli karakteri canlandıracak. Yeni hayatında insanca yaşamak isteyen ve sırtını aşka çeviren Macide karakterinin öyküsü Gecenin Ucunda dizisinde anlatılarak izleyici ile buluşacak.

Projenin tanıtımları Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı ve projenin ilk bölümünün yayınlayacağı tarih merak konusu oldu. Dizinin yayınlanacağı gün sonunda belli oldu ve izleyici kitlesi bir konu hakkında endişe doldu. 1. bölümünü 5 Ekim Çarşamba akşamında seyirci karşısına çıkaracak olan Gecenin Ucunda dizisi seyirci grubundan eleştiri aldı ve gün seçimi doğru bulunmadı. Çarşamba gününde pek çok hayranı olan Kuruluş Osman dizisinin yayında olması ve Gecenin Ucunda dizisinin kuruluş Osman ile yarışacak olması tepki çeken bir gelişme oldu.

Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında görkemli bir şekilde 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Diğer taraftan Gecenin Ucunda dizisi de 5 Ekim Çarşamba akşamında 1. bölümünü izleyici karşısına çıkartacak ve Kuruluş Osman dizisi ile rakip durumunda olacak. Kimi izleyiciler uzun süredir diziyi heyecanla bekliyordu fakat Kuruluş Osman dizisinin de çarşamba akşamında yayınlanması sebebi ile büyük bir hüsran yaşadı. Sizler için haberimizin devamında 1. bölümünü Çarşamba akşamında izleyici ile buluşturacak olan yeni dizi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Kanal D dizisi olan O Kız ve Fox TV dizisi olan Bir Peri Masalı gibi 2 dizi de Gecenin Ucunda isimli proje ile rakip olarak televizyon ekranlarında yarışacak. Güçlü bir hikaye ve oyuncu kadrosu ile ekrana gelmek için gün sayan Gecenin Ucunda dizisi 1. bölümü ve sonraki bölümlerde elde edeceği izlenme oranları ile de merak ediliyor.