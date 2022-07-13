Geceden açıklama yapıldı! Nakit ihtiyacı olan 20 yaş üzeri herkese 55000 TL ödeme yapılacak!

Bankalar aracılığı ile 55000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu gece itibariyle başlayacak olan kredi imkanından faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin en düşük faiz oranlarından yararlanarak 24 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve 20 yaş üzerinde olan herkes bu kredi kampanyasından faydalanabilir.

Kampanya için duyuru yapan DenizBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde 24 ay vadeli 55000 TL kredi banka kredi puanına uygun olması durumunda verilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi almak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişinin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz.

NAKİT BAŞVURUSU BAŞLADI!

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kişiler için hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Denizbank, en yakın banka şubesi üzerinden sizlere, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yaparken, ayrıca, cebimde kredi kampanyası başvurusunda bulunacak olan kişilere de Denizbank, SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğu mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde kredi sonucunu sizlere sunacak ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir.