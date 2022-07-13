Vakıfbank ihtiyacı olan emekliye 80.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi verecek!

Nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Vakıfbank emekli olan vatandaşlara 80000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu, Nakit kampanyasında, Vakıfbank, sadece kendi bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek, Vakıfbank üzerinden almış olduğunu, 80.000 TL kredi içerisinde diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri, 5 dakika içerisinde SMS ile öğreneceksiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere kredi için yardımcı olacak, Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara ayrıca bankanın krediyi emekli promosyon olarak 750 TL ödeme alabileceklerdir.

VAKIFBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar işlemlerini yaparak, kredi alabileceği haberi geldi. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sizlere sunarken, he 50000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli kredi kullandırıyor. Emekli maaşını bankadan alan vatandaşlar, ayrıca bankanın konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kampanyalarından da yararlanabilmektedir.