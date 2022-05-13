Gece Yarısı Meclisten Geçti: Emeklilere 4750 TL Ödeme Yapılacak! Dün akşam konuşmalara başlanan ve gece yarısı meclisten geçen karar doğrultusunda emekli vatandaşlara 4750 TL tutarında ödeme yapılmasına karar verildi. Son dakika haberine göre hangi bankadan onay alınması gerektiği ile ilgili bilgilerin tamamını ve çok daha fazlasını bu haberimizde ulaşabilirsiniz.

Alınan bir son dakika haberine göre nakit problemi yaşayan vatandaşlara devlet destekli bir şekilde ödemeler yapılacak. Sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dün gece çıkan karar ile alakalı bir açıklama yapıldı ve buna göre emekli vatandaşların hesaplarına 4.250 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Son dakika kampanyası amacı ile ilan resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu.

Alınan son dakika haberine göre emekli vatandaşlar tarafından yakından takip edilen müjdeli Haber dün gece yarısı Türkiye Büyük Millet meclisinden karara bağlandı hemen akabinde ise bu sabah konuyla alakalı açıklama yapıldı. Buna göre kamu bankaları (Ziraat Bank, Halkbank, VakıfBank) üzerinden 4750 TL tutarında bir ödeme yapılacak.

Müracaat işlemlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarım söz konusu kamu bankalarının şubelerine gitmek suretiyle 4750 TL tutarında ihtiyaç kredisini 36 aylık vade seçeneği şeklinde almaları açısından müracaat işlemlerini yapmaları gerekir. Veya banka şubelerine gitmeye dahi gerek olmadan kamu bankalarının resmi internet uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması şeklinde de başvuru işlemleri yapılabilir.