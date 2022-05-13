Ruslar İçin Yurtdışına Uçmak Zor ve Maliyetli Bir İş

Rus akademisyen Mishaa Mart ayında sıkıyönetim söylentileri arasında ülkesinden kaçmaya karar verdiğinde, seçenekleri sınırlı ve pahalıydı.

Avrupa Birliği'nin Rus uçaklarına getirdiği yasak nedeniyle Avrupa'dan kopan Mishaa, Rusya'nın merkezi Yekaterinburg kentinden geliyor ve birçok eski Sovyet cumhuriyetinin Ruslara vizesiz giriş imkanı sunduğu daha doğuya baktı.

"Ermenistan'a bir uçuş rezervasyonu yaptım çünkü birçok Ermeni arkadaşım var, burada bir topluluk olacağından emindim ve vizeye ihtiyacınız yok" diyen Mishaa, takma ad kullanmak isteyen El Cezire'ye verdiği demeçte. "Ermeniler genellikle Ruslar hakkında olumlu düşünürler; örneğin Gürcistan'dan daha az tarihsel gerilim var."

Mishaa, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yaptığı tek yönlü uçuş için normalden çok daha fazla 40.000 ruble (599 $) ödedi.

"Bilet aldığımda Rusya hala SWIFT'teydi, bu yüzden hala normal banka kartlarımı kullanabiliyordum. Fiyat çok büyüktü - tek yönlü bir yolculuk için yaklaşık 40.000 ruble [599 $] ödedim "dedi. "Bu saçmalık, barış zamanında asla yapmayacağım bir şey. Herkes aslında bu fiyata uçuş rezervasyonu yapamaz - herkesin yedek parası veya istikrarlı bir işi yoktur - bu yüzden aynı zamanda belirli bir ayrıcalık meselesidir. "

Şimdi Erivan'dan uzaktan çalışan Mishaa, maaşlarını kripto para birimi kullanarak Ermenistan'a aktarıyor, ancak çoğunlukla ayrılmadan önce almayı başardığı parayla hayatta kalıyor.

Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşını başlattığından beri, Ruslar için uluslararası seyahat pahalı, zor ve düzensiz hale geldi.

Rus uçakları Avrupa ve Kuzey Amerika hava sahasından yasaklanırken, ülkenin Boeing ve Airbus uçakları ülkeyi terk etmeleri durumunda Batılı kiralama firmaları tarafından yeniden ele geçirilme tehdidiyle karşı karşıya.

Londra'daki ACC Aviation'ın havacılık finansmanından sorumlu başkan yardımcısı Viktor Berta, "Rus havayolları, Rus hükümeti tarafından onları 'çalmaya zorlandı'" dedi.

İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan dünyanın en büyük kiralama firması AerCap, Rusya'da mahsur kalan ve kiralanan uçaklarının yaklaşık yüzde beşini oluşturan 100'den fazla jeti için 3,5 milyar dolarlık bir sigorta talebinde bulundu.

Dublin merkezli uçak kiralama şirketi Avolon'un CEO'su Domhnal Slattery, üç aylık bir mali tabloda, şirketinin bu yılın başlarında dört uçağı yeniden ele geçirebildiğini ve Rusya'da hala 10 uçağı daha kurtarmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Bu arada şirket, asla geri alamayacağı 10 uçağın değerini sıfıra indirmek için 304 milyon dolarlık bir zararı kabul etti.

Buna rağmen, Rus havayolları yavaş yavaş uçuşları kabul edecek ülkelere uluslararası operasyonlara geri dönüyorlar.

FlightRadar24'e göre, Rusya'dan gelen uluslararası uçuşlar, Ukrayna'daki savaş 24 Şubat'ta başladığında haftada 1.126'dan iki hafta sonra 181'e düştü. Nisan ayının son haftasına gelindiğinde, dış hat uçuşları hafta boyunca 379'a yükseldi. Bunlardan 103'ü Türkiye'ye, geri kalanının çoğu Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan da dahil olmak üzere yarım düzine eski Sovyet cumhuriyetine aitti.