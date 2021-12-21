Gece ve Gündüz Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Kuzey Yıldızı isimli sevilen televizyon dizisi projesi geçtiğimiz sezonda final bölümünü ekranlara taşıyarak izleyici kitlesine veda etmişti. Dizinin yönetmenliğini üstlenen Ersoy Güler ise büyük başarılar elde etmiş ve dizinin bu kadar ün kazanmasında büyük bir pay sahibi olarak gösterilmişti. Ünlü yönetmen Ersoy Güler hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve yetenekli ismin Kuzey Yıldızı sonrasında Show TV için yeni bir dizi hazırladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonda final yaparak hayranlarına veda eden Kuzey Yıldızı isimli televizyon dizisi projesinin yönetmenliğini gerçekleştiren Ersoy Güler’in yeni projesi ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Show TV için ilk olarak bir sinema filmi ve daha sonra da bir dizi çekeceği öğrenilen ünlü yönetmen Ersoy Güler, magazin gündemine sıralarında yer aldı ve projeleri ile adından söz ettirdi. Başarılı yönetmenin art arda 3 sinema filmi çekme projesinin olması dikkat çekti fakat ikisi için sonraki dönemde planlama yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında detaylar ise gazeteci Birsen Altuntaş tarafından öğrenildi ve Sen ve Ben isimli sinema filminin kısa zaman içerisinde başlayacağı ifade edildi.

Kuzey Yıldızı isimli başarılı dizi sonrasında ünlü yönetmen Ersoy Güler yine bir dizi projesinde yer almış fakat yapım talihsizlik yaşamıştı. Sezon başında konusu ile dikkat çeken İçimizden Biri isimli projenin hikâyesini de kendisi yazarak Show TV için diziyi çeken yönetmen beğeni toplamıştı. Ancak söz konusu proje İçimizden Biri düşük izlenme oranları sebebi ile yalnızca altı bölüm sürmüş ve daha sonra final bölümü yayınlayarak ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.

Bu defa ise ünlü yönetmenden yeni bir proje haberi geldi de Ersoy Güler'in Gece ve Gündüz isimli yeni dizi projesi için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Yine Show TV ekranlarında yayınlanacağı öğrenilirken oyuncu kadrosunun ise netleşmesi ile birlikte dizide rol alacak olan oyuncular da belli olacak.