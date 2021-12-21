Pakistan'ın Karaçi Kentinde Gaz Patlaması Sonucu En Az 10 Kişi Öldü

Yetkililere göre, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bir kanalizasyon sisteminde meydana gelen güçlü bir gaz patlaması en az 10 kişinin ölümüne ve 13 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Karaçi'deki Travma Merkezi'nde doktor olan Sabir Memon, Cumartesi günkü olayda yaralananlar arasında en az üç kişinin durumunun kritik olduğunu ve çok sayıda kişinin yoğun bakım ünitesine gönderildiğini söyledi.

Polis sözcüsü Sohail Jokhio, patlamanın büyük olasılıkla kentin Shershah semtindeki bir banka binasının altındaki kanalizasyonda biriken gazdan kaynaklandığını söyledi.

Çevredeki binaların camları kırılırken, park halindeki otomobiller ve motosikletler de ağır hasar gördü.

Jokhio, gazı neyin ateşlediğinin henüz belli olmadığını, ancak soruşturma için bir patlayıcı uzmanı ekibinin çağrıldığını söyledi.

Karaçi Yöneticisi Murtaza Wahab bir Twitter paylaşımında, "Patlamanın nedenini belirlemek için soruşturma devam ediyor ve yaralılara gerekli tedavi sağlanıyor" dedi.

Karaçi'de birçok kanalizasyon kanalının üzeri betonarme yapılar yapılarak, çoğu kaçak olarak kapatılmıştır.

Pakistan'ın ekonomik üretiminin yüzde 60'ından sorumlu olan Karaçi, uzun süredir gıcırdayan altyapıya, düzensiz inşaata ve başarısız belediye hizmetlerine dayandı.