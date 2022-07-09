Gece Resmi Olarak Duyuruldu! Emekliye Bayramdan Sonra 15000 TL Ödeme Haberi Geldi!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kampanyada, bu gece itibariyle yapılan duyuruda, özellikle bayramdan sonra nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara Emekli Kredisi düşük faiz oranlarıyla verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanya bazı özel bankalar ve katılım bankaları da ortak oldu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi seçeneklerinden bir tanesini seçerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar kaydi hemen aynı gün içinde hesapları yapabilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için emekli maaşlarını kendi bankasından almaları durumunda, 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere internet bankacılığı uygulaması üzerinden, bayramdan sonra başvuru yapmaları durumunda, 15 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Sizlerde emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da yapabilir ve 15 bin TL 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Emekli kredisi olarak özel bankalar üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar da eğer emekli maaşını özel bankalar üzerinden alıyorsa, kendi bankasının internet bankacılığı uygulaması üzerinden veya kendi bankasının banka şubeleri üzerinden 36 ay vadeli ihtiyacı kadar kredi başvurusunu, bayramdan sonra yapabilir.