Garanti Bankası emekliye kredi veriyor! Emekli olmanız yeterli! Limit: 60.000 TL

Emekli maaş hesabı olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan kampanyalara katılarak, Emekli Kredisi adı altında 60.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedir. Emekli maaşını alan vatandaşlar, 60.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Emekli olan kişiler, son zamanlarda yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılar sebebiyle 60000 TL'ye kadar kredi kullanmak için bankaları araştırmaya başladılar.

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada ile birlikte adından söz ettirirken, emekli olan vatandaşlara da özel kredi kampanyaları yapmaya devam etmektedir. Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen 24 ay vadeli 60000 TL kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası üzerinden emekli maaş almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında bu işlemleri hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden destek alabilirsiniz. Emekli maaşını Garanti Bankasına taşıyarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, emekli maaşlarına göre daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 50 ve 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Bankalar üzerinden yüksek limitli kredi kampanyasına başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi alabilir ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz. Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanacaksınız. Garanti Bankası üzerinden ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borcunuzu kapatmanız içinde sizlere emekli kredisi imkanı sağlanmaktadır.