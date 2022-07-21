Gece Onay Verildi! Emekliye 8550 TL Ödeme Hesaplarına Yatacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli olan kişilere 8550 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz.

Emekli maaş alan vatandaşlar, 8550 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, emekli maaş almış oldukları bankaların internet bankacılığına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve verilecek olan bu limitlerde gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirler. Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabilir ve 8550 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde bu banka üzerinden 3 ay ertelemeli kredi alabilirsiniz. Garanti Bankası, ayrıca, daha yüksekliklerde de emekli kredisi imkanı sağlamaktadır.

HALKBANK

Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden de 8550 TL ödeme alabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz bu banka şubesi üzerinden de kredinizi kimlikle birlikte başvuru yaparak alabilir veya bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanıyorsanız, şubelere gitmeden onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz. Emekli maaşını da Halkbank şubelerine taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Halkbank üzerinden emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyon imkanı da sunulmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI

Emekli vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden de cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirip, 8550 TL ödeme alabilmektedir. 8550 TL ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlara bireysel tc kimlik ve emekli maaşlarını yazdıktan sonra 44 11 numarasına bu mesajı gönderebilirler ve bu bankadan yapmış oldukları kredi başvurusuna öğrenebilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası, 8550 TL ödeme alacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli de kredi imkanı sunmaktadır.