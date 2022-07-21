Akbank önemli duyuru paylaştı! 24000 TL ödeme alınacak ve başvuru yapılacak

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada 24000 tl kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldığı paylaşıldı. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Akbank, 24000 TL krediyi istedikleri zaman kullanabilecekleri bir sistem hazırladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan her vatandaş için bireysel olarak verilecek olan bu kredilere başvuru yapmak oldukça basit.

Akbank üzerinden 24000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız başvurunuzu yapmadan önce bu bankanın kredi şartlarına uygun olup olmadığınızı öğrenmeniz bilmeniz gerekiyor. Akbank 24000 tele kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir.

Akbank kredi puanı 1500 üzerinde olan vatandaşlara 18 yaşından büyük olması durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Başvuruyu gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması gerekmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankadan SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 24000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde Akbank üzerinden ne kadar onay aldıklarını görebiliyor.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Akbank üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında banka 5 dakika içeresinde sizlere sonuç vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda krediye hemen alabilir ve ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.