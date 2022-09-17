Gece Duyurusu! Resmi Gazetede Yayına Girdi, Emeklinin Beklediği Müjdeli Haber Verildi.

Emekli maaş hesabınız üzerinden resmi gazete üzerinden de yayına gelen ek ödemeler ile ilgili bilgiler bu gece yayınlandı. Emekli maaşı olan vatandaşlar için son zamanlarda yapılan promosyon kampanyaları haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekler içinde sürekli olarak güncel kampanyalar yapılmaya devam etmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalarda, sizlerde faydalanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli krediler verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurularda özellikle nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli olarak krediler verilmektedir. Kamu bankaları tarafından verilecek olan bu ödemelerde, özellikle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için detaylı olarak paylaşımlar yapıldı.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda devlet destekli olarak alabilecekleri 50000 TL kredileri kullanabilmeleri için öncelikli olarak başvurularını, kamu bankaları üzerinden yapmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda kredi şartlarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar verilen gelir belgesiz ihtiyaç Kredisi'nden faydalanacaksınız.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 90 gün ertelemeli olarak kamu bankaları üzerinden destek kredileri kullanabilmektedir.

Emekli maaşınız eğer başka bir bankadan alıyorsanız ve başvurunuzu yapmak için kamu bankalarından maaş taşıması yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek emekli maaşınızı taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak istediğinizi belirtirseniz, kredi notunuzun düşük olması durumunda bile kamu bankaları, sizlere kredi verecektir.