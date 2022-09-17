Bugün Saat 23:00 Sonrası Yapılacak İşlemlerde: TC Kimlik Numarasına Göre 21000 TL Ödenecek...

Tc Kimlik numaranız üzerinden 21000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara ihtiyaç kredisi 21000 TL 'ye kadar verilecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. 21000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için aşağıdaki bankalar üzerinden istedikleri zaman kredi puanı uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanabilmek için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, 21000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonrasında 21000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, hemen nekadar kredi onay aldığınızı kısa mesaj ile birlikte cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile görebilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem de nasıl yapabilir veya kredi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK

21000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak 36 ay vadeli düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara, DenizBank Cebimde Kredi kampanyası hazırladı. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak da kullanacaklardır.

Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka, sizleri değerlendirmeye sokar ve kredi onayı almanız durumunda da en yakın Denizbank şubesi üzerinden veya kullanıyorsanız, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz.