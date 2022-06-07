Gece Duyuruldu: Hesaplara 12.000 TL 24.000 TL Arasında Ödeme Yattı!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde en kolay bir şekilde kredi onayı veren bankalar yeni bir kampanya duyurusunu, gece yayınladı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusu yapacağınız bu kampanyalara katılacak olan kişilere 12 ve 24000 TL arasında kredi ödemesi yapılacak. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

Denizbank

Yapılan açıklamalar ile birlikte, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim TC kimlik yazarak mesajı: Cebimde Kredi Numarası olan 32 80 e göndermeniz yeterli. Kredi başvurusu yaptıktan sonra Denizbank, sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan tutar, ne kadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile hızlı gönderir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca banka hesabı olması durumunda, Denizbank, mobil uygulamasını kullanırlarsa haftasonu olsa bile kredi onayı alabiliyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 50 30 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi imkanından faydalanabilecek ve 12 bin TL ve 24000 TL arasında nakit kullanabileceksiniz.

TEB Bankası

Tc Kimlik numaranız e 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz TEB Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi onayı almanız durumunda en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Teb Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak da ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek, banka hesabı olan vatandaşlar da cepteteb kredisi kullanabilir ve düşük faizlerde 24000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilir.