Analistler Yorumladı: Petrol, O Tarihte Düşecek! Petrol fiyatları, özellikle de Ukrayna krizinin ilk günlerinde olduğu yere doğru döndü. Analistler ise yakın zaman içerisinde işletmeler ve sürücüler açısından önemli bir rahatlama beklentisinin olmadığını dile getiriyor.

Dünya çapında başta olmak üzere ülkemizde de son dönemlerde petrol fiyatlarına sürekli zam gelmesinin sonrasında gerek işletmeler gerekse de sürücüler, uzmanların petrol fiyatları ile ilgili yapacakları yorumlara odaklandı.

Brent ham petrolünün fiyatı, Avrupa Birliği'nin 2022 senesinin sonuna kadar Rusya petrol ithalatının %90'ını azaltacağını açıklamasının hemen sonrasında hafta başında varil başında 124 dolar rakamını dahi açtı. O zamandan itibaren fiyatlar, büyük ölçekte Opec’in daha fazla petrol pompalayacağı ve fakat tüketicilerin ise pompada hissettiği acıyı hafifletmek yahut yaygın küresel enflasyonu dizginlemek maksadıyla yeterli olmadığı beklentileri sebebiyle, biraz gerilerek 117 dolar civarına kadar geriledi.

Bir analitik firması olan Amerika'nın baş petrol analisti Mat Smith, 3 haneli petrol fiyatlarının sabit kalacağını dile getirdi.

Küresel petrol isteğinin 2008 tarihinde olduğu gibi fiyatları aşağı doğru çekmeye yetecek kadar düşmesi ise olası değil. Med Smith, şimdiki problemin talep kaynaklı değil de arz kaynaklı olduğunu dile getiriyor. Smith diğer taraftan, talep azalmış olsa dahi fiyatların pompada önemli ölçüde düştüğünü görmeyebiliriz şeklinde açıklamalarda da bulundu.