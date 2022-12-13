Gece Açıklandı: Emekliler İçin "Cumhurbaşkanı Onaylı" Yeni Ek Ödemeler Yarından Sonra Hesaplara Yatacak!

Emekliler için Cumhurbaşkanı onaylı yeni ek ödemeler, son dakika olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden duyuru olarak paylaşıldı. Emekli olan vatandaşlar, aralık ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ödemesi alabilmektedir.

EMEKLİLER ALACAK!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyaya katılacak olan vatandaşlara başvurularına, emekli olmaları durumunda yapabileceklerin de söylemek istiyoruz. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanın, düzenli ödemeler yapmışlar ise düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

KAMU BANKALARINDAN BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardan kredi başvurularınızı hızlı birşekilde yapabiliyorsunuz. bankaların resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran tüm vatandaşlara kamu bankaları tarafından hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilmektedir.

10000 TL

20000 TL

30000 TL

40000 TL

ve 50000 TL kredi ödemesi,

bu bankalar üzerinden alabilir. 50000 TL'ye kadar yapmış olduğunuz kredi başvurularında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.