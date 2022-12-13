Vakıfbank Duyurusu Yapıldı! Banka Hesabı Olanlara 88000 TL Ödeme Haberi Doğrulandı! Başvuru Yaparak Herkes Alabilir

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden 88000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde yeni bir paket hazırlandığı açıklandı. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden yapılan yeni kampanyada 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 88000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma, kredisini aynı anda ödeyecek.

88000 TL KREDİ ÖDEMESİ

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de 88000 TL kredi ödemesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, ödeme alabilecekleri bu kampanyalara katılarak istedikleri zaman nakit Onay alabilir.

BAŞVURU İNTERNETTEN

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilere aynı dakika içerisinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında onaylanan tüm kredilerinizi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.