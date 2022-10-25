Gece açıklandı! Emekli maaşı alanlara 80.000 TL Ödeme Yapacak Banka Belli Oldu!

Gece yapılan Açıklama ile birlikte 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda nakit kredi kullanacak olan kişileri belirli şartlar dahiline ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde ödeneceği açıklandı. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak hemen kullandırılıyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyalarında kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılırken 80.000 TL kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların aynı gün içinde işlemleri yapılacak ve onaylanan krediler hesapları yatırılarak yapılandırılacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar emekli maaş hesabını bu bankaya taşıyarak Kredi başvurularında bulunabiliyor onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanmalarına da olanak sağlanıyor. 80.000'ye kadar 24 ay vadeli Kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda internet bankacılığına girerek buradan Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullanımı olanak sağlanacaktır.