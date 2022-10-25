TC kimlik numarası üzerinden, 66000 lira ödeme almak isteyenler, Beklenen kampanya açıkladı

Kimlik numarası üzerinden 66.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemelik ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. T.c kimlik numaramız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yaparak aynı gün içinde hızlı bir şekilde hesaplarınızı ödemeler alabileceğiniz kampanya duyurusu 66.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verileceği açıklandı.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden sizler de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuz için şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırarak hemen ödeyebileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Sms ile başvuru yaparak onay alacak olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini aralarda boşluk bırakarak yazarak 44 11 numarasına gönderebilir.

Sms ile başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka ise Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile kredi onayı almak istiyorlarsa cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek Kredi mevzu boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi gerekiyor.