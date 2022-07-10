Gaz Fiyatları Ceplere Zarar Veriyor

Kongre ve şimdi Yüksek Mahkeme, Biden yönetiminin iklim değişikliğini engelleme çabalarını engellerken, cumhurbaşkanının istemediği bir şey — gök yüksek gaz fiyatları - aslında ısı tutucu gaz emisyonlarını kemiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunda gaz fiyatları geçen ay hafif bir düşüşten önce galon başına 5 doları aştı ve Amerikalılar biraz daha az sürerek yanıt verdiler, iki veri kümesi gösteriyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, Haziran ayı gaz satışları pandemik öncesi 2019 seviyelerinin yaklaşık% 5 altında ve bir yıl öncesinin% 2.6 altında.

Michigan Üniversitesi'nde uzun süredir sürüş ve araba satın alma alışkanlıklarını takip eden eski bir profesör olan ulaştırma analisti Michael Sivak'a göre, Nisan ayında Amerikalılar, geçen ayki veriler mevcuttu ve 2019'da aynı aya göre% 6 daha az mil sürdü. Bu% 6'lık düşüş, pandeminin başlamasıyla birlikte Nisan 2020'de mil sürüşündeki% 40'lık düşüşe kıyasla çok küçük.

Ancak Sivak, sürüşteki % 6'lık bir düşüşün kabaca toplam ABD karbon emisyonlarında sadece% 1'lik bir düşüşe dönüştüğünü söyledi. ABD'nin iklim hedefi, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine kıyasla yarı yarıya azaltmaktır.

Merkezci Brookings Enstitüsü'ndeki enerji güvenliği ve iklim girişimi direktörü Samantha Gross, "Yüksek yakıt fiyatları gerçekten zor bir şey çünkü iki ucu keskin bir kılıç" dedi. "Dolayısıyla, yüksek ve bu şekilde kalması beklenen fiyatlar, talebi azaltmak için daha uzun vadeli bir yeteneğe sahip ve benim tahminim yönetimin bunu görmeyi umursamayacağı, ancak sorun şu ki insanlar nefret ediyor."

İklim ekonomisti Solomon Hsiang, iklim değişikliğiyle mücadele için yüksek gaz fiyatlarının "kesin olarak" iyi olduğunu, çünkü insanların daha az fosil yakıt kullandığını ve emisyonların düştüğünü, ancak başka seçeneklere sahip olmayan en fakir insanların da "en çok acı çektiğini" söyledi. Karbon emisyonları, özellikle gelecek nesillere zarar veriyor, ancak onlarca yıldır ucuz gaz, "hiç kimse bu zararı ödemiyor" anlamına geliyor.

Şimdi insanlar benzin istasyonuna gittiklerinde daha fazla para ödüyorlar ve bazıları alışkanlıklarını değiştiriyor.

Michigan, Brighton'dan 56 yaşındaki Richard Gowan, 2021 Ford F-150 kamyonetinde haftada iki kez Ann Arbor işyerine 26 mil gidip gelirdi. Ama galon başına 5 dolara yakın benzinle kamyon seferlerinin dörtte birini kesti. İşin yakınında gaz pompalarken, "Bu, eskiden olduğu kadar araba yolundan çıkmıyor" dedi.

Paradan tasarruf etmek için, bir seyahat römorkunu çekmek için satın aldığı kamyonetle aldığı galon başına 24 milden önemli ölçüde daha iyi yakıt ekonomisi elde eden küçük bir Jeep Renegade suv'u satın aldı. Gowan, çekme işleminin hala gerçekleştiğini çünkü aile tatillerinden vazgeçmek istemediğini söyledi.

Başkan Joe Biden'in politikalarındaki yüksek benzin fiyatlarını suçladı. Biden'in daha fazla sondaj açmasını istiyor ve mühendisliğin sonunda iklim değişikliğini çözeceğini öngörüyor.

Benzinin galon başına 6 dolardan fazla çalıştığı San Diego'da Simmi Paul, ailesinin de sürüşü azalttığını söyledi. Bir üniversite öğrencisi olan kızı şimdi çalışmak için 10 dakika yürüyor ve araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını okula götürüyor.