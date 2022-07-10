Kabile Yaşlıları Acı Veren Yatılı Okul Anılarını Hatırlıyor

Bir zamanlar hükümet destekli Hint yatılı okullarında öğrenci olan Kızılderili kabile yaşlıları Cumartesi günü dayak, kırbaç, cinsel saldırı, zorla saç kesimi ve acı veren takma adlar da dahil olmak üzere yaşadıkları zorluklar hakkında ifade verdiler.

Farklı eyaletlerden ve farklı kabilelerden geldiler, ancak yerli halkı kültürel kimliklerinden mahrum etmek için tasarlanan okullara katılmanın ortak deneyimini paylaştılar.

Bir zamanlar Oklahoma City'nin yaklaşık 129 kilometre güneybatısındaki Anadarko'daki Riverside Indian School'a katılan eski bir ABD Denizcisi ve Kiowa Kabilesinin üyesi olan 84 yaşındaki Donald Neconie, ”Hala bu acıyı hissediyorum" dedi. “Bana yaptıkları için bu okulu asla ama asla affetmeyeceğim.

"Şimdi iyi olabilir. Ama o zamanlar değildi.”

Yaşlılar konuşurken, kendisi New Mexico'dan Laguna Pueblo ve ABD tarihindeki ilk Kızılderili kabine sekreteri olan ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland sessizce dinledi. Bugün hala faaliyet gösteren ancak çok farklı bir misyona sahip olan Riverside Indian School'daki etkinlik, hükümet destekli yatılı okullara gönderilen Yerli Amerikalıların acı verici deneyimlerini duymak için ülke çapında bir yıl süren turun ilk durağıydı.

Haaland, bölgenin dört bir yanından Yerli Amerikalıları çeken etkinliğin başlangıcında, ”Federal Hint yatılı okul politikaları tanıdığım her Yerli insana dokundu" dedi. “Bazı kurtulanlar var. Bazıları soyundan geliyor. Ama hepimiz travmayı kalbimizde taşıyoruz.

“Atalarım, şu anda yönettiğim aynı departman tarafından yürütülen Hint yatılı okul asimilasyon politikalarının dehşetine katlandı. Tarihte ilk defa bir kabine sekreteri bu ortak travma ile masaya geliyor.” Haaland'ın ajansı geçtiğimiz günlerde, 18. yüzyılın sonlarından 1960'ların sonlarına kadar uzanan bir dönemde Yerli çocukları beyaz topluma asimile etmeye çalışan 400'den fazla okulu tanımlayan bir rapor yayınladı.

Çoğu uzun zaman önce kapılarını kapatmış ve öğrencileri kimliklerinden mahrum etmek için hala mevcut olmasa da, bazıları hala Yerli öğrencilerinin kültürel geçmişlerini kutlayan büyük ölçüde farklı misyonlara sahip olsa da, okul olarak işlev görmektedir. Bunların arasında en eskilerinden biri olan Riverside var.